تعرف على التخصصات المطلوبة وشروط التقدم لوظيفة بـ"النصر للتعدين" بأسوان







أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت شركة النصر للتعدين بمحافظة أسوان، عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة، سواء فى الوظائف التخصصية أو الوظائف الفنية أو الوظائف المكتبية أو الوظائف الحرفية والمعاونة.

وجاءت التخصصات المطلوبة، فى مجال الوظائف التخصصية: "مهندس ميكانيكا، مهندس تعدين، مهندس لوجستيات موانئ، أخصائى حاسب آلى، جيولوجى، محاسب، محامى، أخصائى مساحة، أخصائى إدارى وعلاقات عامة".

وجاءت التخصصات المطلوبة، فى مجال الوظائف الفنية: "فنى ميكانيكى أو حرفى ميكانيكى يشترط الخبرة، فنى تمريض وإسعاف، فنى طباخ، فنى مساحة، فنى تنجيد سيارات، سائق معدات ثقيلة بلدوزر كراكة جليدر، فنى تجهيز عينات، فنى كهربائى عام، فنى كاوتشكوك، فنى تشحيم، فنى دوكو، فنى تكسير وغربلة، فنى كهربائى سيارات، فنى حداد سوستة، فنى كمبروسور، فنى سمكرة".

وجاءت التخصصات المطلوبة، فى مجال الوظائف المكتبية: "مراقب أمن، وزان، اكتب بونات".

وجاءت التخصصات المطلوبة، فى مجال الوظائف الحرفية والمعاونة: "سائق سيارة رخصة درجة أولى يشترط خبرة 5 سنوات، سائق سيارة خدمات رخصة درجة ثانية، عامل شحن وكسارات، عامل تكسير وغربلة، عامل عادى".

وبالنسبة للمستندات المطلوبة وهى: "صورة من شهادة الميلاد – صورة بطاقة الرقم القومى – صورة الموقف من التجنيد – صورة المؤهل الدراسى – صورة من رخصة القيادة بالنسبة للسائقين – صورة القيد بنقابة المحامين بالنسبة للمحامين".

تقدم الطلبات باسم الأستاذ / رئيس القطاع الإدارى بمقر الشركة بالمركز الرئيسى بالمحاميد، ابتداءً من السبت الموافق 14 أبريل الجارى وحتى الخميس 19 أبريل الجارى، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان الاختبارات فى وقت لاحق.