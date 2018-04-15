تخطيط 14 ألف قطعة سكنية للنازحين فى ولاية جنوب دارفور بالسودان

تخطيط 14 ألف قطعة سكنية للنازحين فى ولاية جنوب دارفور بالسودانالأحد، 15 أبريل 2018 12:00 ص
اللاجئين السودانيين - أرشيفية
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شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور بالسودان فى تخطيط 13 ألف قطعة سكنية جديدة للنازحين بمنطقتى كاس وقريضة، بجانب 1000 قطعة تم تسليمها، وذلك ضمن مخططات سكنية تضم كافة المعسكرات بولايات دارفور.
وأوضح وزير التخطيط العمرانى بولاية جنوب دارفور، طه عبدالله، فى تصريح صحفى، أن القطع السكنية التى تم منحها لنازحى محلية كاس وعددها 1000 قطعة، تقع ضمن امتيازات الدرجة الثالثة، وتم منحها لهم بعقودات داخل المحلية، وأشار إلى سعى حكومة الولاية لاستيعاب كافة النازحين ضمن مخططات سكنية، لافتا إلى تنفيذ مشاريع مياه وتركيب عدد من المحطات بمناطق العودة بمحلية بلى سريف كخطوة أولى لتأهيلها.
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