video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 أبريل 2018 12:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تخطيط 14 ألف قطعة سكنية للنازحين فى ولاية جنوب دارفور بالسودان

الأحد، 15 أبريل 2018 12:00 ص
تخطيط 14 ألف قطعة سكنية للنازحين فى ولاية جنوب دارفور بالسودان اللاجئين السودانيين - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور بالسودان فى تخطيط 13 ألف قطعة سكنية جديدة للنازحين بمنطقتى كاس وقريضة، بجانب 1000 قطعة تم تسليمها، وذلك ضمن مخططات سكنية تضم كافة المعسكرات بولايات دارفور.

وأوضح وزير التخطيط العمرانى بولاية جنوب دارفور، طه عبدالله، فى تصريح صحفى، أن القطع السكنية التى تم منحها لنازحى محلية كاس وعددها 1000 قطعة، تقع ضمن امتيازات الدرجة الثالثة، وتم منحها لهم بعقودات داخل المحلية، وأشار إلى سعى حكومة الولاية لاستيعاب كافة النازحين ضمن مخططات سكنية، لافتا إلى تنفيذ مشاريع مياه وتركيب عدد من المحطات بمناطق العودة بمحلية بلى سريف كخطوة أولى لتأهيلها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اللاجئون السودانيون يعرضون الحكومة البلجيكية لخطر الإطاحة

رئيس الوزراء البلجيكى يدافع عن سياسة بلاده تجاه اللاجئين السودانيين

احتجاجات ضد أستراليا فى جزيرة مانوس بعد وفاة لاجئ سودانى

اخبار عربية

اقليم دارفور

اللاجئين السودانيين

اخبار السودان

الحكومة السودانية

اخبار العرب




لا تفوتك
فيديو وصور.. لحظة وصول الرئيس السيسى إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية

فيديو وصور.. لحظة وصول الرئيس السيسى إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية

ترامب: المهمة أنجزت فى سوريا والضربات نفذت بإحكام

ترامب: المهمة أنجزت فى سوريا والضربات نفذت بإحكام

مصادر سعودية لـ"اليوم السابع": 16 زعيما عربيا يشاركون بـ"قمة الدمام".. والطقس المعتدل يسود أرجاء المدينة.. ومروحيات عسكرية تجوب سماء الظهران تأمينا للوفود المشاركة.. وأبو الغيط يتفقد مقر انعقاد القمة

مصادر سعودية لـ"اليوم السابع": 16 زعيما عربيا يشاركون بـ"قمة الدمام".. والطقس المعتدل يسود أرجاء المدينة.. ومروحيات عسكرية تجوب سماء الظهران تأمينا للوفود المشاركة.. وأبو الغيط يتفقد مقر انعقاد القمة

هنا دمشق من القاهرة.. مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد العسكرى على الساحة السورية.. الخارجية تؤكد رفضها القاطع لاستخدام أسلحة محرمة دوليا.. وتدعو الدول الكبرى للدفع بالحل السلمى للأزمة بعيدا عن الاستقطاب

هنا دمشق من القاهرة.. مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد العسكرى على الساحة السورية.. الخارجية تؤكد رفضها القاطع لاستخدام أسلحة محرمة دوليا.. وتدعو الدول الكبرى للدفع بالحل السلمى للأزمة بعيدا عن الاستقطاب

حيثيات براءة ريهام سعيد من تهمة خطف الأطفال: معدة البرنامج سعت للشهرة

حيثيات براءة ريهام سعيد من تهمة خطف الأطفال: معدة البرنامج سعت للشهرة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة