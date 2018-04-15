تحرير1468مخالفة مرورية وفحص 10سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية

تحرير1468مخالفة مرورية وفحص 10سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفيةالأحد، 15 أبريل 2018 02:19 م
حملة امنيه - ارشيفية
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شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة ، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن ،والمقدم تامر الاقصرى رئيس وحدة مرور السادات ، والتى أسفرتعن تحرير1493 مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير ،93 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير،151مخالفة أنتظار خاطئ، وضبط 62 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 22حالة تحدث فى المحمول،75حالة تصالح فورى،و ضبط مخالفات على نموذج 125 مرو، تم ضبط 1019 ]مخالفةوتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أسفرت الحملة، عن فحص ،10 سيارات مهملة في ميادين المحافظة خوفا من أحتوائهم علي مواد متفجرة.
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