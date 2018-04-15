بوتين يؤكد استعداده التعاون مع الجامعة العربية من أجل ضمان الأمن الإقليمى

بوتين يؤكد استعداده التعاون مع الجامعة العربية من أجل ضمان الأمن الإقليمىالأحد، 15 أبريل 2018 11:29 ص
بوتين
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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى رسالة وجهها للقمة العربية المنعقدة فى السعودية، اليوم الأحد، استعداد روسيا للتعاون مع جامعة الدول العربية من أجل ضمان الأمن الإقليمى .
وقال بوتين فى رسالته - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن " روسيا مستعدة لتنمية التعاون الكامل مع الجامعة العربية من أجل ضمان الأمن الإقليمى".
وأعرب الرئيس الروسى عن أمله فى أن تتطور الظروف خاصة عقب تدمير القوى الأساسية لتنظيم داعش فى سوريا والعراق، مضيفا " سنستطيع أن نعمل معا على تكثيف عمليات التسوية السياسية، وإعادة الإعمار فى مرحلة ما بعد النزاع فى هذه البلدان، وحل المهام الإنسانية العاجلة".
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عدد الردود 0
بواسطة:
محمد احمد محمد
شكرا
شكرا خدماتك فى سوريا واضحة. المتغطى بروسيا عريان.