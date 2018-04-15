انفجار خط المياه الرئيسى بالمحلة بعد ساعات من إصلاحه

انفجار خط المياه الرئيسى بالمحلة بعد ساعات من إصلاحهالأحد، 15 أبريل 2018 03:25 ص
جانب من الأزمة
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شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انفجار خط مياه الشرب الرئيسى، والذى يغذى مدينة المحلة بنطاق حى أول وثان، بعد ساعات من أعمال ربط الخط بمنطقة بنزايون بشارع البحر الرئيسى؛ وأدت المياه إلى غرق شارع البحر بالمياه، وسط حالة من استياء وغضب المواطنين.
كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى قد أعلنت أمس الأول عن قطع المياه عن مدينة المحلة 15 ساعة لربط الخط الرئيسى للمياه بميدان الشون وبنزايون واستمرت الأعمال ساعات طويلة، وعقب الانتهاء منها مساء أمس السبت، حدث تسرب للمياه عقب انفجار الخط وأغرقت الشارع.
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