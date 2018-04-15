انطلاق مؤتمر علم الآنسجة وبيولوجيا الخلية بجامعة جنوب الوادى 18 أبريل







قنا - هند المغربى

تنظم جامعة جنوب الوادى، المؤتمر العلمي الطلابي الأول لعلم الأنسجة وبيولوجيا الخلية في الفترة من 18- 19 أبريل 2018 بكلية الطب البيطرى،بمشاركة طلاب كليات القطاع الطبي بجامعة جنوب الوادى،تحت رعاية الدكتور عباس محمد منصور رئيس جامعة جنوب الوادي.

ومن جانبه قال الدكتور محمود خضاري،أن المؤتمر يهدف إلى تنمية الابداع الطلابي لكليات القطاع الطبي في مجال علم الآنسجة والخلايا، وذلك من خلال خلق بيئة تعليمية، قادرة علي اكتشاف مواهب وقدرات وميول الطلاب الابداعية وتنميتها ورعايتها.

الجدير بالذكر أن رئيس شرف المؤتمر الدكتور حمدي محمد حسين عميد كلية الطب ورئيس المؤتمر، الدكتورة جيهان رجب عميد كلية الطب البيطري ، ومقرر المؤتمر الدكتور ياسر عبد الجليل احمد رئيس قسم الهستولوجيا بكلية الطب البيطري.