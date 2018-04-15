انطلاق حملة نظافة فى 195 معهدا أزهريا بمحافظة أسوان (صور)







أسوان - عبد الله صلاح

بدأت صباح اليوم الأحد، المرحلة الخامسة لحملة النظافة والتجميل التى أطلقها اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان فى كل قرى ومدن المحافظة، وذلك داخل وخارج 195 معهدا أزهريا (بنين وبنات) بمختلف المراحل التعليمية، إضافة إلى 26 قصرا وبيت ثقافة ومكتبة عامة، لتشهد المرحلة مشاركة واسعة من العاملين والطلاب والطالبات بالمعاهد الأزهرية والعاملين ورواد المواقع الثقافية.

وتسابق الطلاب والعاملون للمشاركة واستكمال مراحل المبادرة التى بدأت يومى 30 و31 مارس الماضى، بدءا من البيوت ثم الشوارع الضيقة فالشوارع الرئيسية، وامتدت الحملة للمدارس فى الأول من أبريل، ووصلت مراكز الشباب يومى 6 و7 أبريل، ثم دور العبادة والشوارع المحيطة بها فى 13 أبريل.

وواصلت الحملة مراحلها يومى 13 و14 أبريل داخل وحول مسار مصرف السيل، بداية من منطقة عزب كيما حتى منطقة الجزيرة، وفى هذا الإطار أشاد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بالتنافس المحمود بين كل أطياف وهيئات ومؤسسات المجتمع الأسوانى، الذين يثبتون دائما وطنيتهم وحبهم لبلدهم، وسعيهم لأن تظهر محافظتهم فى أبهى صورة جمالية كعاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية.

وأكد محافظ أسوان، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم الأحد، أن امتداد الحملة للأسبوع الثالث لها يعكس مدى التجاوب الواسع من مختلف الفئات للمشاركة فى نظافة وتجميل المبانى والشوارع المحيطة بها، سواء كانت بيوتا أو مدارس أو دور عبادة أو معاهد أزهرية أو قصورا وبيوت ثقافة.