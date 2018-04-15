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انشاء مركز إسلامى بالداخلة بتكلفة 20 مليون جنيه

الأحد، 15 أبريل 2018 11:52 م
انشاء مركز إسلامى بالداخلة بتكلفة 20 مليون جنيه وزير الاوقاف ومحافظ الوادى الجديد


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اللواء، أن فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وافق على البدء فى إنشاء المركز الإسلامى بمدينه موط بمركز الداخلة بتكلفه 20 مليون جنيه، حيث يضم المجمع مسجد ومكتبة إسلامية كبيرة ومكتب لتحفيظ القرآن الكريم ودار مناسبات.

 

وقال الزملوط فى بيان له أنه ناقش مع وزير الأوقاف عدد من الموضوعات الخاصة باستكمال تجهيزات المساجد فى عدة مراكز  بالمحافظة وذلك فى اللقاء الذى جمعهما بمقر مكتب الوزير وخاصة  إنهاء إجراءات  فرش عدد من المساجد بالمحافظه قبل حلول شهر رمضان المعظم

 

 


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