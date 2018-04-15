الوكالة الألمانية تعقد دورات تدريبية لخريجى التعليم الفنى بأسوان







أسوان – عبد الله صلاح

ناقشت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، مع وفد الوكالة الألمانية GIZ،عقد دورات تدريبية لخريجى التعليم الفنى، وفاقدى وظائفهم بقطاع السياحة، على ريادة الأعمال الإلكترونية، حيث يقوم الخريج بتصميم (مواقع أو صفحات أو لوجوهات) ويتم تداولها على الانترنت خلال شهر سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه اليوم الأحد، مع وفد خبراء دعم التشغيل بالوكالة الألمانية بمؤسسة (GIZ)، بحضور "أنا بيفوز" مدير برنامج دعم التشغيل، و"كارمن كوجيل" خبير جمعية المستثمرين بأسوان، وعاطف ملاك وخالد بيومى خبيرا دعم التشغيل، ونادية حمدنا الله، مدير التعليم الفنى.

وأثنى الوفد الألمانى على حسن الاستقبال وعلى المستوى المتميز للتعليم الفنى بأسوان، وأثنى الوفد على فريق المرصد الإقليمى لدراسة سوق العمل بالمديرية لدوره الحيوى فى الانتهاء من "الاستبيان والشيت اكسيل وتحليل قوة العمل" بالمحافظة.

وتطرق الاجتماع، لمناقشة خطط استكمال الدراسة الميدانية التى يقوم بها المرصد الإقليمى عن نجارة الأثاث بأسوان تمهيداً للمؤتمر ومشروعات التداخل المزمع أن تكون فى شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل وذلك بعد الانتهاء من الدراسة.

ومن جانبه، أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم، عن سعادته بتواجد الوفد بأسوان، وبالدور الإيجابى الذى تلعبه المؤسسة فى تنمية وتطوير التعليم الفنى بأسوان، وكذلك الخبرات التى يكتسبها طلاب التعليم الفنى بأسوان من خلال سلسلة البرامج المنوعة التى تقدمها مؤسسة GIZ لهم، ووعدهم بتذليل أى عقبات قد تواجههم خلال فترة عملهم بالمدارس.