المؤتمـر السنـوى الـرابـع يناقش اليوم 5 أبحاث حول التسمم بطب المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

ينظم قسـم الطـب الشرعـى والسمـوم الإكلينيكيـة بكلـية الطب جامعة المنوفية مؤتمـره السنـوى الـرابـع اليوم الأحد تحـت رعايـة الدكتـور معـوض الخـولـى رئيـس جامعـة المنـوفيـة الـدكتـور أحمـد جمـال الديـن عميـد الكليـة ورئيـس مجلـس إدارة المستشفيـات الجـامعية وبرئـاسـة الدكتـورة صفـاء عبـد الظاهـر رئيـس القسـم.

وأشارت صفاء رئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر سيعقد تحت عنوان "التسمم بعمق"، وسيناقش 5 أبحاث حول التسمم وتأثير السموم على القلب وأنماط التسمم الانتحارى والتسمم بحبوب الغلة.