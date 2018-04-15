السيطرة على حريق نشب بمحصول القمح بعد حصاده بقرية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق، نشب بمحصول القمح بعد حصاده بمنزل أحد الفلاحين بقرية بنى حسن مركز أولاد صقر.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى بلاغا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " ع م " 39 سنة عامل زراعى ومقيم بنى حسن أولاد صقر، بنشوب حريق بأرضه الزراعية، وتبين نشوب الحريق بمحصول القمح بعد حصاده، ونتج عن الحريق إحتراق كمية من محصول القمح، ولم يسفر الحريق عن حدوث ثمة إصابات ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.