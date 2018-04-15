الآلاف تشيع جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه بالدقهلية

الآلاف تشيع جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه بالدقهليةالأحد، 15 أبريل 2018 12:42 ص
جنازة شهيد - أرشيفية
إضافة تعليق
شيع الآلاف من أهالى قرية البرامون التابعة لمركز المنصورة جثمان النقيب أشرف إبراهيم جاد 26 سنة، من قوه الإدارة العامة للأمن المركزى، والذى استشهد خلال إحباط عملية إرهابية بوسط سيناء، وخرجت الجنازة فى مشهد مهيب من مسجد آل درويش بالقرية، وردد المشيعون هتافات مناهضة للإرهاب.
وقال محمد مسعد رئيس الوحدة المحلية "عم الشهيد" أن الشهيد كان فى إجازة بالقرية منذ اسبوعين وفوجئنا اليوم بخبر استشهاده من أحد زملائه وهو أيضا من أهالى القرية فيما انهارت والدة الشهيد حنان البهلول "ربة منزل" باكية فور وصول الجثمان.
يذكر أن والد الشهيد موظف بالشئون الاجتماعية على المعاش وللشهيد شقيقه كبرى" مروة " ومتزوجة وتقيم بالخارج وشقيقته الصغرى إيمان بالمرحلة الثانوية وعم الشهيد اللواء احمد جاد رئيس اكاديمية الشرطة السابق.
إضافة تعليق
مصادر سعودية لـ"اليوم السابع": 16 زعيما عربيا يشاركون بـ"قمة الدمام".. والطقس المعتدل يسود أرجاء المدينة.. ومروحيات عسكرية تجوب سماء الظهران تأمينا للوفود المشاركة.. وأبو الغيط يتفقد مقر انعقاد القمة
هنا دمشق من القاهرة.. مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد العسكرى على الساحة السورية.. الخارجية تؤكد رفضها القاطع لاستخدام أسلحة محرمة دوليا.. وتدعو الدول الكبرى للدفع بالحل السلمى للأزمة بعيدا عن الاستقطاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة