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الآلاف تشيع جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه بالدقهلية

الأحد، 15 أبريل 2018 12:42 ص
الآلاف تشيع جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه بالدقهلية جنازة شهيد - أرشيفية


الدقهلية - شريف الديب
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شيع الآلاف من أهالى قرية البرامون التابعة لمركز المنصورة جثمان النقيب أشرف إبراهيم جاد 26 سنة، من قوه الإدارة العامة للأمن المركزى، والذى استشهد خلال إحباط عملية إرهابية بوسط سيناء، وخرجت الجنازة فى مشهد مهيب من مسجد آل درويش بالقرية، وردد المشيعون هتافات مناهضة للإرهاب.

 

وقال محمد مسعد رئيس الوحدة المحلية "عم الشهيد" أن الشهيد كان فى إجازة بالقرية منذ اسبوعين وفوجئنا اليوم بخبر استشهاده من أحد زملائه وهو أيضا من أهالى القرية فيما انهارت والدة الشهيد حنان البهلول "ربة منزل" باكية فور وصول الجثمان.

 

يذكر أن والد الشهيد موظف بالشئون الاجتماعية على المعاش وللشهيد شقيقه كبرى" مروة " ومتزوجة وتقيم بالخارج وشقيقته الصغرى إيمان بالمرحلة الثانوية وعم الشهيد اللواء احمد جاد رئيس اكاديمية الشرطة السابق.


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