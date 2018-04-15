افتتاح فاعليات البينالى الدولى الرابع للترميم المعمارى والحضرى BRAU4







الإسكندرية- هناء أبو العز

افتتحت - منذ قليل - اولى فاعليات البينالى الدولى الرابع للترميم المعمارى والحضرى BRAU4، بمقر المؤسسة الثقافية المصرية الايطالية ( ANPIEMED- بالاسكندرية – مصر) بالتعاون مع المركز الدولى لتوثيق والحفاظ على التراث (CICOP – بفلورانسا- ايطاليا).

ويستمر البينالى خلال الفترة من 15/4/2018 حتى 30/4/2018، والذى تستضيفه مصر لاول مرة وتشارك فى فاعلياته عدة جامعات حكومية وخاصة ، و جمعيات اهلية، وجهاز التنسيق الحضارى.

كما يحظى البينالى برعاية جهات دولية، هى مكتب اليونسكو (UNSCO) – روما، والمجلس الدولى للمتاحف ((ICOMOS – روما، و وزارة الخارجية الايطالية. بالاضافة الى الرعاية المصرية محافظة الاسكندرية، ووزارة الثقافة.

على مدى اسبوعين، تقوم المؤسسة الثقافية المصرية الايطالية ANPIEMED بتنظيم مجموعة من الفاعليات الثقافية والفنية عن التراث السكندرى وكلها مفتوحة للجمهور وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات، تضم ندوات، وملتقيات، وعروض فنية نستعيد من خلالها الصورة الكلاسكية للمدينة زمن العشرينات والتلاتينات. هذا ويتم افتتاح المؤتمر والمعرض الدولى “التراث الثقافى المختفى تحت البحر، تحت الارض بين المبانى” والذى يعقد لاول مرة فى مصر فى متحف الفنون الجميلة- بمنشأه- امام الاستاد-الاسكندرية من 28-30 ابريل 2018- القاعة الرئيسة، الساعة الثانية عشرة ظهراً. بحضور محافظ الاسكندرية ونخبة من الشخصيات الدبلوماسية والعلمية.