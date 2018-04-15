افتتاح المؤتمر الأول لتمريض بنها بحضور طلاب 12 دولة عربية وأجنبية







القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

افتتح الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها اليوم المؤتمر الدولى الأول لكلية التمريض بالجامعة والمؤتمر الطلابى الرابع للكلية، وذلك بحضور طلاب من 12 دولة عربية وأفريقية وأجنبية ،بالاضافة الى وفود طلابية من 7 جامعات مصرية ،بحضور الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والوكلاء وأساتذة الكلية ونقيبة التمريض بمحافظة القليوبية وعدد كبير من الطلاب.

وأكد القاضى خلال كلمته فى المؤتمر ،على أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات التى تقدم نمطا جديدا من التواصل بين الجامعة وكلياتها والمجتمع ،كما تسهم من خلال الأبحاث العلمية المقدمة فى ايجاد الحلول التى تواجه المجتمع، كما تؤكد اهمية البحث العلمى فى حل المشكلات.

وقال القاضى أن جامعة بنها التى تولى اهتماما كبيرا ،بإيجاد الحلول اللازمة للمشكلات تترجم هذا الاهتمام بعقد العديد من المؤتمرات ،حيث شهدت الجامعة عقد 3 مؤتمرات فى أسبوعين فقط اولها المؤتمر الدولى الرابع للتقنية الزراعية الذى نظمته كلية الزراعة ، كما انتهى منذ أيام قليلة المؤتمر الدولى الأول لكلية التربية الرياضية والذى شهدت أعماله وفود من 13 دولة عربية وأجنبية .

وقال القاضى أن كلية تمريض بنها نجحت، فى أن تكون واحدة من أهم كليات التمريض فى مصر والمنطقة العربية ، مضيفا أن جامعة بنها تولى اهمية كبيرة بالانفتاح على العالم خاصة الجامعات الكبرى والمتقدمة، وتسعى لتبادل الخبرات بما يخدم العملية التعليمية والبحث العلمى ويدعم أواصر العلاقات بين مصر والعالم

كما تولى الجامعة أهمية لاستقطاب الطلاب الوافدين من المنطقة العربية والأفريقية ،وذلك بالعمل على رفع المستوى العلمى بما تقدمه من برامج دراسية متعددة ومتطورة.