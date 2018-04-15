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إيران تقرر حظر شبكات التواصل الاجتماعى الأجنبية فى المدارس

الأحد، 15 أبريل 2018 07:51 م
إيران تقرر حظر شبكات التواصل الاجتماعى الأجنبية فى المدارس هاكرز _ صورة أرشيفية


طهران (أ ف ب)
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قررت وزارة التربية والتعليم الايرانية الاحد منع المدارس من استخدام شبكات التواصل الاجتماعى الأجنبية كما أعلنت وكالة "ايلنا"، فى حين ترغب طهران فى تعزيز الشبكات المحلية للحد من تأثير تطبيقى تلجرام وانستجرام.

وتابعت الوكالة المقربة من الاصلاحيين نقلا عن مذكرة للوزارة انه يجب على المدارس "فقط استخدام الشبكات الاجتماعية الداخلية" فى الاتصالات.

ويحظى تطبيق تلجرام بشعبية واسعة فى الجمهورية الاسلامية. وفى عام 2017 ، كان عدد مستخدميه 40 مليونا شهريا كما ان تطبيق انستغرام منتشر بقوة أيضا، ويستخدم التطبيقان من قبل العديد من الشركات للتواصل مباشرة مع عملائها.

والأقل استخداما هما فيسبوك وتويتر كونهما محظورين فى ايران لكن يمكن الوصول اليهما بسهولة عبر شبكة افتراضية خاصة، ويذكر أن السلطات حظرت تطبيق تلجرام بشكل موقت اثناء موجة الاحتجاجات فى عشرات المدن الايرانية اواخر العام الماضى اثر اتهامه بالسماح لمجموعات "معادية للثورة" فى الخارج باستخدامه لاثارة الاضطرابات.

ومذاك، تسعى السلطات الى تطوير شبكات إيرانية للحد من الاعتماد على الشبكات الاجنبية التى تتهمها طهران بالتساهل حيال المواقع المعادية للجمهورية الاسلامية.

وتم فى الاشهر الاخيرة تطوير العديد من التطبيقات الايرانية التى تقدم الخدمات ذاتها التى يقدمها تلغرم مثل سوروش الذى بات لديه خمسة ملايين مشترك.

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية ان وزير الاتصالات محمد جواد آذرى جهرمى اكد مؤخراً أن هذه التطبيقات الايرانية تقدم الضمانات الخاصة بالسرية نفسها مثل الشبكات الاجنبية، وقال أمام البرلمان "لا تتم قراءة اى رسالة كما لا يتم الابلاغ عن معلومات (شخصية) لاى كان".

 


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