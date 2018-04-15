أمطار رعدية مدوية تضرب سماء الكويت







الكويت أ ش أ

شهدت سماء الكويت، مساء اليوم الأحد أمطارا وموجات رعدية مدوية، وسط حالة من عدم استقرار الطقس للأسبوع الثانى على التوالى، وفوجئ المواطنون والمقيمون بالكويت بأصوات رعد مدوية فى السماء، أدت إلى اهتزازات عنيفة فى نوافذ المنازل، وذلك قبل سقوط الأمطار بغزارة على أنحاء متفرقة.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت شهدت خلال الأسبوع الماضى، حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية؛ حيث تعرضت إلى موجة غبارية، مع اشتداد سرعة الرياح لما يزيد عن 70 كلم فى الساعة، رافقها انخفاض فى الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر فى بعض المناطق، مع سقوط الأمطار على مناطق متفرقة، وارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من سبع أقدام، وهو ما دعا الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، والإدارة العامة للمرور، إلى مناشدة المواطنين والمقيمين، ولاسيما مرتادو المناطق البحرية، إلى أخذ الحيطة والحذر.