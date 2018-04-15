أطباء الشرقية تدعو أعضاء الجمعية العمومية للتضامن مع "طبيب العاشر"







الشرقية - إيمان مهنى

دعت نقابة الأطباء بالشرقية، الجمعية العمومية، للحضور مع أعضاء المجلس، إلي مقر المحكمة بالعاشر من رمضان، الأربعاء المقبل، للتضامن مع زميلهم، الدكتور محمد حسن، الموجه له تهمة تعطيل العدالة وإهانة القضاء.

وقال الدكتور أيمن سالم نقيب الأطباء بالشرقية، في بيان إن ذلك جاء بناء علي اجتماع طارئ للمجلس بكامل نصابه اليوم، وناقش كل جوانب الواقعة وما يتبعها من تداعيات واتخذت القرار بحضور الجمعية العمومية جلسة المحكمة بإجماع الآراء، وفوض المجلس نقيب أطباء الشرقية في تقديم شكوى للنائب العام بما لديها من أدلة براءة الطبيب من التهم المنسوبة إليه.