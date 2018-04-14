وزير الدفاع اللبنانى: استخدام أجوائنا للاعتداء على سوريا سيجرنا للحرب







كتبت آمال رسلان

أدان وزير الدفاع اللبنانى يعقوب الصرّاف، العدوان الثلاثى على ​سوريا​ كونه يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولى، لافتا إلى أن هذا العدوان يستند إلى القوة العسكرية بينما المفترض أن تسود لغة السلام والعقل والمنطق والتفاوض تجنبا للمزيد من الحروب والأزمات والقتل وحقنا للدماء.

وأكد الصراف فى بيان، رفض ​لبنان​ القاطع المساس بسيادته الوطنية عبر استخدام أجوائه للاعتداء على سوريا معتبرا أن ذلك سيجر لبنان الى أتون الحرب بدلا من مساعدته على ​النأى بالنفس​.

فى المقابل، شدد الصراف على التزام لبنان القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 مؤكدا أن لبنان محمى بجيشه وبقراره السياسى الموحد اللذين يشكلان الحصن المنيع ضد أى اعتداء، محذرا من إقدام العدو الإسرائيلى على خرق القرارات الدولية وخصوصا فى ظل ما نشهده من استمرار واضح وصريح للتهديدات الإسرائيلية بتخريب أمنه واستقراره.