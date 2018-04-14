ورشة عمل نانوتكنولوجى باستخدام الغزل الكهربائى بمدينة الأبحاث ببرج العرب







الإسكندرية - هناء أبو العز

عقدت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالتعاون مع المركز العربى للنانوتكنولوجى ورشة عمل تحت عنوان النانوتكنولوجى باستخدام الغزل الكهربائى بحضور عدد من قيادات المدينة على رأسهم الدكتورة مها الدملاوى مدير الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية، وبمشاركة الدكتور عبد السلام المحمدى رئيس المركز العربى للنانوتكنولوجى، وعدد من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية وممثلى العديد من الجهات الصناعية.

وقدم الدكتور هشام سليمان عميد معهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة عرضا شاملا لأنشطة المعهد مع تقديم أهم النتائج التى توصل إليها الباحثون فى المجالات المختلفة، ودعا إلى تفعيل التعاون العلمى بين المراكز البحثيه والجهات الصناعية من أجل خدمة الوطن ونهضة الاقتصاد المصرى.

وتضمنت فعاليات ورشة العمل إلقاء عدد من المحاضرات من قبل نخبة من المختصين فى تقنيات الغزل الكهربى وتطبيقاتها، حيث قدم الدكتور الرفاعى قناوى وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث بجامعة طنطا محاضرة عن أساسيات الغزل الكهربائى وتطبيقاتها فى المجالات الطبية، كما ألقى الدكتور عبد السلام المحمدى رئيس المركز العربى للنانوتكنولوجى محاضرة عن تكنولوجيا النانو .

فيما القى الدكتور السيد حافظ أستاذ أمراض النبات محاضرةً تطرق خلالها إلى أبرز الاستخدامات الحديثة للتكنولوجيا النانو فى المجالات الزراعية، كما ساهم الدكتور أمير السويفى فى نقل خبراته فى ربط البحث العلمى بالصناعة من خلال عمله فى المجال الطبى، وفى مجال الطاقة تحدث الدكتور أبو بكر أمين عن استخدام تقنية النانو فى تطبيقات خلايا الوقود والطاقة الشمسية.

كما أوضح الدكتور أحمد ندا التطبيقات المختلفة للغزل الكهربى فى المجالات الصناعية، فيما عرض ممثل شركة ماتريكس العلمية للتجارة المهندس عيد محمد أحدث أجهزة الغزل الكهربائى المستخدمة عالميا.

وأعرب الدكتور محمد الأعصر، منسق الورشة عن سعادته وفريق العمل لخروج ورشة العمل بهذا الشكل المشرف والذى يعود للتعاون المثمر بين جميع الجهات المشاركة والمدعمة لهذا الحدث متمنيا مزيد من النجاح فى التعاون وتبادل المعرفة بين المراكز البحثية والجهات الصناعية.