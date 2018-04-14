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هبوط أرضى بشارع العشرين بالأعصر فى دمياط

السبت، 14 أبريل 2018 05:42 م
هبوط أرضى بشارع العشرين بالأعصر فى دمياط الهبوط الأرضى


دمياط-معتز الشربينى
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وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، للواء هشام عثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بالتعامل الفوري مع البلاغ الوارد ،بشأن حدوث هبوط أرضى بشارع العشرين بمنطقة الأعصر بمدينة دمياط  .

 حيث قامت الوحدة على الفور بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذا شركات الغاز والكهرباء والمصرية للاتصالات، بإحضار المعدات للتوصل إلى سبب الهبوط ومعالجتة فورا.

 

 

 


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