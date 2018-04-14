هبوط أرضى بشارع العشرين بالأعصر فى دمياط

هبوط أرضى بشارع العشرين بالأعصر فى دمياطالسبت، 14 أبريل 2018 05:42 م
الهبوط الأرضى
إضافة تعليق
وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، للواء هشام عثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بالتعامل الفوري مع البلاغ الوارد ،بشأن حدوث هبوط أرضى بشارع العشرين بمنطقة الأعصر بمدينة دمياط .
حيث قامت الوحدة على الفور بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذا شركات الغاز والكهرباء والمصرية للاتصالات، بإحضار المعدات للتوصل إلى سبب الهبوط ومعالجتة فورا.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. الشعب السورى يتحدى الغارات برفع صورة بشار والعلم فى الشوارع.. مغردون على مواقع التواصل الإجتماعى: خضنا حربا مع 3 دول أثناء نومكم وخلصت.. وتيريزا ماى تتلعثم فى الرد على أسئلة الصحفيين
البنك الدولى يعلن تفاصيل دعم التعليم قبل الجامعى بـ 500 مليون دولار.. سحر نصر: الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. أسعد عالم المدير الإقليمى: نسعى لربط الشباب المصرى بسوق العمل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة