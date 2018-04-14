مناقشة 49 شكوى فى اللقاء الأسبوعى للمواطنين بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش المهندس راضى أحمد أمين سكرتير عام محافظة كفر الشيح، اليوم السبت، 49 شكوى وطلب للمواطنين فى اللقاء الأسبوعى بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، تنفيذًا لتكليفات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ بالحل العاجل والفورى لشكاوى المواطنين، والتواصل معهم، بحضور أعضاء مجلس النواب، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء القطاعات الخدمية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع لقاءات الجماهير بجميع مراكز ومدن المحافظة .

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، التماس المواطن "س.ع.س.س" الموافقة على إعادة صرف المعاش الشهرى، إذ أنه لم يتقاضاه منذ 9 شهور، والتماس المواطن "أ.ك.م.ك" الموافقة على انتدابه من مديرية الصحة إلى هيئة الإسعاف، والتماس المواطنة "أ.أ.ع.ش" الموافقة على نقله من إدارة دسوق الصحية إلى إدارة التفتيش الصيدلى بدسوق، والتماس المواطن "أ.م.ع.ع" الموافقة على استثنائها من الإنتداب، إلى وحدة 78 التابعة للخاشعة نظراً لظروفها الصحية، والتماس المواطنة "هـ.ع.أ" الموافقة على انتدابها من مستشفى الرمد بكفرالشيخ إلى مستشفى الجامعة بطنطا.

وتضمت الشكاوى التماس المواطن "ع.ش.م.هـ" الموافقة على نقل العيادات فى الأماكن الخالية، وهى 7 أماكن داخل القرية، إذ أن مستشفى الرياض المركزى، سيتم الإحلال والتجديد بها لمدة شهر، والتماس المواطن "م.س.م.ق" الموافقة على انتدابه من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى مديرية التربية والتعليم بكفر الشيح، والتماس المواطنة "ن.أ.أ" الموافقة على إلغاء تكليفها كرئيس لقسم الموهوبين والتعليم الذكى بإدارة شرق، والتماس المواطن "م.أ.م" الموافقة على حل النزاع وتسوية الأمر، إذ أنه قام بالبناء على أرض زراعية، والتماس المواطن "ق.ر.ع.خ" الموافقة على ترخيص مواد بناء، والتماس المواطن "م.ع.م.م" الموافقة على استخراج بيان الاستشهاد لإبنه الشهيد.

كما ناقش سكرتير المحافظ التماس المواطن "م.ح.م.ع" الموافقة على إزالة البناء فى الأرض الزراعية وسرقة التيار الكهربائى، والتماس المواطن "أ.أ.ط.م" الموافقة على نقل ميكنة حفر الأخشاب، إذ يتضرر بها سكان المنطقة وتسبب الضوضاء المستمرة لأهل القرية، والتماس المواطنة "م.س.ع.س" الموافقة على استبدال الوحدة السكنية من كفرالشيخ إلى بلطيم، والتماس المواطنة "ح.م.م.م" الموافقة على استبدال الوحدة السكنية من كفرالشيخ الى بلطيم، والتماس المواطن "ع.ع.ن.أ" الموافقة على تنفيذ الأحكام القضائية، بالإضافة الى طلبات ترخيص أكشاك بكفرالشيخ، وطلبات إعانات مالية ومساعدات طبية، وطلبات علاج على نفقة الدولة.

وبحث السكرتير العام، عددا من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية أثناء اللقاء، وإحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، بالإضافة إلى تواصل رؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية مع المواطنين، والحل العاجل والفورى لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدا أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصيا.

جدير بالذكر، أن محافظ كفر الشيخ كلف رؤساء المراكز والمدن، بعقد لقاء أسبوعى لحل مشاكل المواطنين، بحضور جميع الأجهزة وجميع القيادات التنفيذية بكل مركز، على أن يتم عقد هذا اللقاء يوم السبت من كل أسبوع، وذلك بالتزامن مع لقاء المواطنين الأسبوعى بديوان عام المحافظة.