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مقتل 3 مدنيين فى قصف تركى شمال محافظة دهوك بالعراق

السبت، 14 أبريل 2018 12:47 م
مقتل 3 مدنيين فى قصف تركى شمال محافظة دهوك بالعراق قصف - أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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لقى 3 مدنيين مصرعهم فى قصف جوى تركى بقضاء العمادية شمال محافظة (دهوك) العراقية.

وذكرت مصادر محلية عراقية، اليوم السبت، وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، "إن طائرات حربية تركية استهدفت 3 مدنيين فى منطقة (نيروة وريكان) الحدودية التابعة لقضاء العمادية"، موضحا أن القتلى هم ثلاثة أشقاء من أهإلى ناحية شيلادزى التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة (دهوك).

يشار إلى أن المناطق الحدودية المحاذية لتركيا تتعرض لقصف جوي ومدفعي مكثف منذ عدة أيام أسفرت عن مقتل واصابة مدنيين.

 


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