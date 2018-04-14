معارض سورى: يجب وقف كل الهجمات ضد المدنيين وليس الكيماوية فقط

معارض سورى: يجب وقف كل الهجمات ضد المدنيين وليس الكيماوية فقطالسبت، 14 أبريل 2018 05:42 ص
نصر الحريرى الزعيم السورى المعارض
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دعا الزعيم السورى المعارض نصر الحريرى، اليوم السبت، إلى وقف كل الهجمات ضد المدنيين من قبل النظام السورى، وحلفائه سواء باستخدام الأسلحة الكيماوية أو التقليدية.
وقال الحريرى فى تغريدة على تويتر "يجب وقف كل الهجمات ضد المدنيين من قبل النظام وحلفائه سواء كانت بالسلاح الكيميائى أو السلاح التقليدى فعدد من ارتقى من السوريين باستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ المجنحة وبقية أنواع الأسلحة هو أضعاف عدد من ارتقى بسبب الكيماوي".
وأضاف "ربما لن يستخدم النظام السلاح الكيميائى (السارين) مرة أخرى، لكنه لن يتردد فى استخدام الأسلحة التى سمح له المجتمع الدولى باستخدامها كالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ المجنحة والكلورين بكميات قليلة".
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