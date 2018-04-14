مستشار عرفات :لا قيمة للضربات الثلاثية السورية من الناحية العسكرية







كتبت – شرويت ماهر

أكد محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، أن الضربات الثلاثية على سوريا لا قيمة لها من الناحية العسكرية .

وكتب محمد رشيد عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الضربات الثلاثية لأهداف سورية فجر اليوم لا معنى و ا قيمة لها من الزاوية العسكرية، وليست أكثر من فشة غل وتنفيس للاحتقان الغربى المتصاعد بسبب الصراع المفتوح مع روسيا فى أماكن متعددة من العالم، وسوريا ستبقى الهامش المتاح لبعض الاحتكاكات الخشنة بين معسكرى واشنطن وموسكو".

على مدار 90 دقيقة وفى تمام الساعة الثالثة فجرا، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن بلاده تنفذ عملية عسكرية بالمشاركة مع بريطانيا وفرنسا، على أهداف تابعة للحكومة السورية ردا على مزاعم - نفتها السلطات السورية- استخدام الأسلحة الكيماوية فى مدينة دوما بغوطة دمشق الأسبوع الماضى.