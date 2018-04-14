مركز المصالحة الروسى بسوريا: العملية الإنسانية فى الغوطة الشرقية لم تتوقف







أ ش أ

أكد المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، أن العملية الإنسانية فى الغوطة الشرقية لم تتوقف رغم الضربات الغربية التى استهدفت دمشق وضواحيها.

وقال رئيس المركز اللواء يورى يفتوشينكو، فى بيان على موقع وزارة الدفاع الروسية، نقلته قناة (روسيا اليوم)، إن خروج جميع المسلحين من مدينة دوما فى غوطة دمشق الشرقية اكتمل بعد مغادرة آخر دفعة من المسلحين وعوائلهم.

وأوضح أن إجمالى عدد من غادر مدينة دوما وصل إلى 21 ألفا و154 شخصا من المسلحين وأفراد عائلاتهم، وأكد خروج 67 ألفا و680 شخصا من المسلحين وأفراد عائلاتهم من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية، بمشاركة حاسمة من المركز الروسى للمصالحة.