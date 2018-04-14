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مد فترة التقديم لوظيفة رئيس قرية بمركز باريس بالوادى الجديد

السبت، 14 أبريل 2018 02:57 م
مد فترة التقديم لوظيفة رئيس قرية بمركز باريس بالوادى الجديد محافظة الوادى الجديد


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد عن مد فترة التقديم لشغل وظيفة رئيس قرية والتى تم الإعلان عنها مؤخرا حتى يوم  2018/4/24 بنفس الشروط المعلن عنها والتى تمثلت فى أنه يشترط فى المتقدم لشغل هذه الوظائف أن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب والحصول على دورات تدريبية مناسبة وتقارير كفاية الأداء مرتبة ممتاز فى السنوات الثلاث الأخيرة  وألا يكون قد أحيل للمحكمة التأديبية.

وقال اللواء محمد العدوى رئيس مركز ومدينة باريس فى بيان له أن الوظائف تشمل رئيس الوحدة المحلية لقرى بغداد ورئيس الوحدة المحليه لقرى جده ورئيس الوحدة المحلية لقرى جورمشين 7 ورئيس الوحدة المحلية لقرى عدن ورئيس الوحدة المحلية لقرى المكس القبلى ورئيس الوحدة المحلية لقرى القصر القبلى ورئيس الوحدة المحلية لقرى درب الأربعين المرحلة الأولى ورئيس الوحدة المحلية لقرى درب الأربعين المرحلة الثانية ورئيس الوحدة المحلية لقرى الشب.

من جانب آخر أعلن اللواء محمد سعد العدوي  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد أنه تم الإنتهاء من تركيب كشفات إضاءة ليد موفرة للطاقة بشوارع قرية عدن التابعة للمركز بإجمالى  25كشاف موفر للطاقه بتكلفه 62500 جنيه وذلك تنفيذا لخطة رئاسة المركز فى قطاع الكهرباء وتعميم تركيب الكشافات الموفرة للطاقة على مستوى قرى المركز بالكامل .

وأضاف العدوى فى بيان له أنه يجرى إصلاح وصيانة 50 كشاف أخرى بالإضافة إلى الانتهاء من تمهيد طريق المقابر بقرية عدن وتركيب 3 اعمدة  إناره وكشافات موفرة لإنارة الطريق فى تلك المنطقة للمواطنين .

 

التقديم لوظيفة رئيس قرية بمركز باريس (1)
التقديم لوظيفة رئيس قرية بمركز باريس 

 

التقديم لوظيفة رئيس قرية بمركز باريس (2)
التقديم لوظيفة رئيس قرية بمركز باريس

 

 


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