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مدير أمن سوهاج: إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بــ 3 مراكز

السبت، 14 أبريل 2018 01:00 ص
مدير أمن سوهاج: إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بــ 3 مراكز إزالة تعديات - أرشيفية


سوهاج محمود مقبول
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قال اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج لليوم السابع أن القوات بالمديرية تمكنت تأمين تنفيذ 13 قرارا إداريا خاص بالتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بجزيرة شندويل والعسيرات ومركز سوهاج برئاسة اللواء مساعد المدير للأمن واللواء نائب المدير لقطاع الشمال والعقيد  مدير إدارة تأمين الطرق لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ففى مركز جزيرة شندويل تم تأمين تنفيذ 6 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 2 قيراط و12 سهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 880 إدارى المركز لسنة 2018.

وفى مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج تم تأمين تنفيذ 4 حالة تعد على أملاك الدولة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 637 إدارى المركز لسنة 2018.

وأنتهت الحملة أعمالها بمركز شرطة سوهاج " 3 " حالة تعد علي أملاك الدولة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1956 إدارى المركز لسنة 2018.

وأوضح مدير أمن سوهاج أن عملية التأمين تمت فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بالتواجد الأمنى المستمر واستعادة هيبة الدولة وتكثيف الجهود لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وتنفيذاً لخطة المديرية فـى هذا الشأن.

 


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