محافظ شمال سيناء يلتقى مجلس ادارة جمعية أسر الشهداء والمصابين







شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء مساء اليوم فى بيان لها أن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء التقى اليوم أعضاء مجلس ادارة جمعية رعاية أسر الشهداء والمصابين في شمال سيناء برئاسة محمد أبو هانى ، وبحضور منير أبو الخير مدير عام التضامن الاجتماعى ، على غيط مدير ادارة الجمعيات في التضامن الاجتماعى ، انجى الشريف نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية ، وأعضاء مجلس الادارة .

وأكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من الحصر الكامل للشهداء والمصابين داخل المحافظة لضمان توصيل الخدمات اللازمة لأسرهم ورعاية أبنائهم وأسرهم .

وأعلن المحافظ أنه جارى توفير عدد من تأشيرات الحج لأسرهم بالتنسيق مع الجهات المعنية وبعض الجهات السابق اعلانها تخصيص عدد من تأشيرات الحج لهم وفى مقدمتهم الأزهر الشريف علاوة على بحث امكانية توفير كميات من المواد الغذائية والمساعدات الأخرى لهم .

وأوضح محمد أبو هانى رئيس مجلس ادارة الجمعية أن عدد الشهداء والمصابين المسجلين في الجمعية ،حتى الآن تعدى الألفين من الشهداء والمصابين داخل المحافظة ، وأنه جارى اعداد قاعد بيانات بأسرى كل شهيد أو مصاب لتشمل أفراد الأسرة المستحقين لخدمات الجمعية وبدعم من المحافظة والجهات الأخرى .

وأشارت انجى الشريف نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الى ضرورة استفادة كل أسر الشهداء والمصابين من الخدمات المقدمة من خلال الجمعية ، وتوسعة الأنشطة المقدمة لهم على أن تكون الأولوية لأقارب الشهيد أو المصاب من الدرجة الأولى لتشمل الأب والأم والزوجة والأولاد .

ووعد محافظ شمال سيناء بلقاء قريب مع مجلس ادارة الجمعية لبحث المطالب وعرض الاحتياجات الخاصة بهم ، والعمل على تحقيقها عن طريف الأجهزة التنفيذية المعنية .