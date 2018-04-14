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محافظ سوهاج : تسليم 85 شهادة محو أمية بمركز دار السلام

السبت، 14 أبريل 2018 11:16 ص
محافظ سوهاج : تسليم 85 شهادة محو أمية بمركز دار السلام تسليم 85 شهادة محو أمية بمركز دار السلام


سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إنه تم تسليم 85 شهادة محو أمية بمركز دار السلام بالتعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج واحدى مؤسسات المجتمع المدنى.

وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأمية، والتيسر على المواطنين من أبناء سوهاج حتى لا يتكبدوا مشقة الانتقال من قراهم إلى مقر فرع محو الأمية بسوهاج لاستلام شهادات تحررهم من الأمية، وأضاف انه تقرر عقد امتحان فورى لمن يجيد القراءة والكتابة بمركز ومدينة البلينا للحصول على شهادة محو الأمية وذلك يوم الأربعاء القادم 18 إبريل الجارى.

وأكد عبد المنعم فى بيان له، حرص المحافظة على تقديم التسهيلات اللازمة وتذليل العقبات أمام المواطنين لتحريرهم من الأمية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، بالتعاون بين الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج ومؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بهذا المجال.

ومن جانبه أكد محمد الدالى مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج حرص الهيئة على أداء الخدمة للمواطنين بكل سهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم وتعليمات رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة، حيث تم تسليم 85 شهادة محو أمية بمركز دار السلام وإنهاء إجراءات استخراج 40 شهادة للمتحررات من الأمية اللاتى حالت دون حضورهن لمقر الفرع بعد المسافة وبعض التقاليد المجتمعية وذلك بالتعاون مع احدى مؤسسات المجتمع المدنى بدار السلام "جمعية النهوض بحواء".

وقال على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أنه تقرر عقد امتحان فورى للحصول على شهادة محو الأمية بمقر مدرسة الثانوية بنات غربى مركز شرطة البلينا الساعة 12 ظهرا، مناشدا كل من يجيد القراءة والكتابة ويرغب فى الحصول على شهادة محو الأمية التوجه الى مقر إدارة تعليم الكبار بمجلس مدينة البلينا ومعه صورة بطاقة الرقم القومى لتسجيل اسمه لدخول الامتحان.

 

 

 

 


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