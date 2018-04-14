محافظ بورسعيد يطالب الفائزين بقرعة حج الجمعيات بالدعاء لمصر وأهلها







بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الفائزين في قرعة حج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وعددهم 85 حاج. وكان عدد المتقدمين يبلغ 275 متقدم في القرعة الإلكترونية بمختلف الاحياء.

وقدم المحافظ، التهنئة، خلال اللقاء، للفائزين بقرعة حج الجمعيات، مطالبهم بالدعاء لمصر أن يحفظها وشعبها من كل شر، وأن تشهد مصر مزيد من الأمن والأمان والاستقرار والتنمية.



وأكد محافظ بورسعيد على أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير كافة الخدمات للحجاج المصريين وتذليل أي عقبات قد تواجههم، متمنيا له حج مقبول وذنب مغفور.