محافظ القليوبية يتفقد مشروعات خدمية بتكلفة 616 مليون و700 ألف جنيه







القليوبية-نيفين طه

قام اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بجولة تفقدية بمدن كفر شكر، وقها، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية، حيث بدأ الجولة بتفقد أعمال إنشاءات كوبري كفر شكر الجديد الجاري إنشاءه بتكلفة تصل الي 135 مليون وسيساهم بحد كبير في السيولة المرورية بعد إنشائه وتحقق انفراجة كبيرة بمدينة كفر شكر ويعد هذا المشروع من المشروعات العملاقة التي تحتاجها المحافظة لحل أزمة موجودة بالفعل للحد من الحوادث التي كانت تتكرر حيث وجه سيادته بدفع الأعمال والتنسيق مع الجهاز التنفيذي لتذليل أي عقبات تعرقل إنهاء المشروع في المواعيد المحددة.

كما توجه محافظ القليوبية لتفقد مجمع مدارس أحمد الصباح للتعليم الأساسي والثانوى والتي تم الإنتهاء من إنشائها بتكلفة 9.3 مليون جنيه حيث تفقد سيادته الفصول وأمر بتلافي بعض الملاحظات قبل تسليم المدارس نهائيا ياتى ذلك في إطار خطة التوسعات التي يجرى تنفيذها بمدارس المحافظة بهدف تقليل الكثافة العددية داخل الفصول الدراسية، والسماح بزيادة قبول المتقدمين، للقضاء على نظام الفترتين.

كما تفقد مستشفي كفر شكر المركزي الجاري إنشائها بتكلفة 400 مليون جنيه والتي تتكون من 160 سرير و6 غرف عمليات وعدد 17 عيادة خارجية لخدمة أهالي المدينة حيث أعطي سيادته تعليماته بسرعة دفع الأعمال بالتوازي مع إستكمال اعمال الإنشاءات والفرش الطبي لتدخل المستشفي الخدمة في أقرب وقت ممكن.

كما توجه عشماوي لمدينه قها لتفقد مستشفي قها المركزي الجاري تطويرها بتكلفة إجمالية بلغت 72 مليون جنيه تقريبا وتتكون المستشفي من 4 طوابق بواقع 107 سرير الدور الأول تم تخصيصه للإستقبال والطوارئ ومطبخ المستشفي والثاني للمعامل والأشعة والغسيل الكلوي والثالث للإقامة الداخلية للمرضي والرابع للعمليات والعناية المركزة ويوجد بالمستشفي 3 غرف للعمليات و9 حضانات للأطفال 8 أسرة للغسيل الكلوي وعدد 5 أسانسير وأعطي عشماوي بسرعة إستكمال باقي الإنشاءات لتخدم المستشفي أهالي مدينة طوخ لحين الإنتهاء من تطوير مستشفي طوخ المركزي.

واختتم عشماوى الجولة بتفقد مجمع مدارس قها التجريبية بعد أعمال الصيانة الشاملة لها بتكلفة 400 ألف جنيه.