محافظ الشرقية : لجنة لحصر المنشآت الغير مستغلة لبحث الاستفادة منها







الشرقية - إيمان مهنى

كلف اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل لجان عمل للمرور على كافة المراكز والمدن لحصر الكيانات الغير مستغلة وإعداد تقرير مفصل للعرض عليه لبحث إمكانية إستغلالها فى مشروعات تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وذلك بعد دراسة الوضع القانونى الخاص بها.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الحفاظ على المال العام وتعظيم الإستفادة من المنشآت المقامة والكيانات الغير مستغلة بنطاق دائرة المحافظة.

وذكر بيان، أن المحافظ خلال إجتماعات المتابعة الدورية والتى أقيمت بعدد من المراكز والمدن لمتابعة العمل وتقييم الأداء والتعرف على المشروعات الجارى تنفيذها والمتوقف منها قد تبين من خلال العرض الذى يقدمه كل رئيس مركز أنه توجد كيانات منشأة غير مستغلة مما يعد إهداراً للمال العام.

مما دعاه لتشكيل لجنة من المتابعة الميدانية بالتنسيق مع الشئون القانونية بحصر وبحث إمكانية الإستفادة من الكيانات الغير مستغلة بإقامة مشروعات تعود بالنفع والفائدة على أبناء المركز.

كما أصدر محافظ الشرقية، القرار رقم 2018 لسنة 2018 بتجنب قطعة أرض على مساحة 1825 متر مربع ضمن مجمع مدارس عبد السلام عطوان بالحسينية ﻹقامة مبنى للإدارة التعليمية بالحسينية، وعلى الجهات المختصة بتنفيذ القرار وفقاً للصالح العام والإرتقاء بمنظومة التعليم لتقديم تعليم جيد ساهم فى تقدم ورقى المجتمع.

وكان المجلس التنفيذى لرئاسة مركز ومدينة الحسينية قد وافق على تخصيص قطعة اﻷرض المشار إليها وكذلك مديرية التربية والتعليم ليصدر قرار المحافظ بتجنب قطعة الأرض ﻹقامة إدارة تعليمية عليها و حدودها الحد البحري: بطول 63 م جار مدرسة عبد السلام عطوان ع رقم 1 ، الحد القبلى : بطول 73م سور مدرسة الأمل للصم والبكم بالحسينية،والحد الشرقى : بطول 22م سور مدرسة الحسينية التجريبية والحد الغربى : بطول 25م شارع رئيسى أسفلتى بعرض 10م

وأكد المحافظ أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعى المحافظة جاهزة لتوفير الأراضى اللازمة لإقامة مدارس ومنشأت تعليمية عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين العملية التعليمية ولخدمة أبناء المحافظة.