محافظ الإسكندرية : إفتتاح مشروع بشائر الخير 2 منتصف العام الحالي







الإسكندرية جاكلين منير

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية برفقة اللواء علي عادل عشماوي قائد المنطقة الشمالية العسكرية ، واللواء أحمد العزازى رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، مشروع " بشائر الخير ٢ " التطوير الحضارى لمنطقة غيط العنب ، وذلك للوقف على آخر المستجدات ومتابعة سير الأعمال بالمشروع تمهيدا لافتتاحه منتصف العام الحالي ، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية ،ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة للمواطن المصري ".

وأشار بيان صادر منذ قليل الى أنه خلال الجولة أوضح المحافظ أن مشروع مدينة "بشائر الخير ٢ " ، هو المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضارى لمنطقة غيط العنب ، والذي شملت فيه المرحلة الأولى ١٦٣٢ وحدة سكنية ، وتستهدف المرحلة الثانية إنشاء ١٨ بلوك وعمارة فردية ، بإجمالي ٣٧ عمارة ، تشمل ١٨٧٠ وحدة سكنية ، علاوة على العديد من الخدمات الأخري والمحال والمولات التجارية بالدورين الأرضي والأول ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تجهيز الوحدات السكنية التي تم الإنهاء منها وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة.

ولفت سلطان إلى أنه يجري حاليا تمهيد الطرق الرئيسيّة والفرعية بالمشروع ورفع كفائتها ورصفها ، وربطها بالمحاور الرئيسيّة بالمحافظة ، مؤكدا أن العمل بالمدينة يسر على قدم وساق وبأقصى جهد ممكن من كافة الجهات المشاركة بالمشروع للانتهاء منه في الوقت المحدد له منتصف العام الحالي ، علاوة على أن المحافظة تعكف على إنهاء كافة مشروعات تطوير المناطق العشوائية والغير مخططة بها، وإقامة عقارات سكنية بديلة تليق بمواطنيها.

على الصعيد ذاته وجه المحافظ للمنطقة الشمالية العسكرية على دورها المتميز فى الإنجاز والإدارة والإشراف على مشروع بشاير الخير بمراحله الثلاثة والتنسيق بين جميع الجهات والمتابعة المستمرة، بالإضافة إلى مساهمة وتبرعات رجال الأعمال والمجتمع المدنى بجميع المبالغ اللازمة لإنجاز هذا العمل العظيم دون تحمل ميزانية الدولة أية أعباء ، ليصبح هذا المشروع مثال لتكاتف الجهود المصرية، والتعاون بين جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لخدمة أهالينا.