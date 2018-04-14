محافظ أسوان : توريد 1511 طن من القمح للصوامع







أسوان – عبد الله صلاح

أعلن اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان،توريد 1511 طن من القمح المحلى لصوامع المحافظة، لتصبح أسوان أول محافظة تبدأ فى توريد القمح المحلى على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان، أنه يتابع موقف توريد محصول القمح لموسم 2018 على مستوى المحافظة مع المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان، مؤكداً أنه تم تقديم جميع التسهيلات للمزارعين لانتظام استلام كافة كميات القمح من المحصول الخاص بهم، حيث جارى إستلام باقى المحصول المنزرع بزمام المحافظة حتى منتصف يونيو القادم وخاصة بزمام مشروعى وادى النقرة وتوشكى.

ومن جانبه أوضح حسام العربى، بأنه يتم التسليم طبقاً لضوابط محددة من أهمها الخاصة بالجهات التسويقية وأماكن التخزين ودورة تداول واستلام القمح، بجانب دورة نقل القمح من مراكز التجميع إلى الصوامع والشون، مشيراً إلى أن هناك متابعة من وزارة التموين يومياً للكميات الواردة من القمح لصوامع المحافظة، خاصة بعد افتتاح رئيس الجمهورية لصومعة القمح الجديدة بالمفالسة بإدفو لزيادة السعة التخزينية للمحافظة بطاقة 60 ألف طن، بالإضافة إلى صوامع مطاحن أسوان وكوم أمبو وإدفو.