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ماى تتلعثم وترفض الإجابة عن سؤال إمكانية بقاء الأسد رئيسا لسوريا

السبت، 14 أبريل 2018 11:19 ص
ماى تتلعثم وترفض الإجابة عن سؤال إمكانية بقاء الأسد رئيسا لسوريا تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا


رويترز
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أحجمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، اليوم السبت، عن الرد على سؤال عما إذا كان بمقدور الرئيس السورى بشار الأسد البقاء فى السلطة قائلة إن المحادثات مع الحلفاء ستستمر فى سبيل التوصل لحل سياسى للحرب الأهلية.

وردا على سؤال عن إمكانية بقاء الأسد فى السلطة طالما امتنع عن استخدام الأسلحة الكيماوية قالت ماى "كما أوضحت وكما تعلمون كان هذا تحديدا بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية".

وتابعت "هناك تساؤل أوسع بشأن مستقبل الحل السياسى فى سوريا وهو أمر سنواصل متابعته عبر قنوات دبلوماسية وسياسية مع شركائنا الدوليين وحلفائنا".

وقالت ماى مرارا إن الضربة الصاروخية على سوريا لم تكن "لتغيير النظام".

 

 


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