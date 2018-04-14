ماى تتلعثم وترفض الإجابة عن سؤال إمكانية بقاء الأسد رئيسا لسوريا

ماى تتلعثم وترفض الإجابة عن سؤال إمكانية بقاء الأسد رئيسا لسورياالسبت، 14 أبريل 2018 11:19 ص
تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
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أحجمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، اليوم السبت، عن الرد على سؤال عما إذا كان بمقدور الرئيس السورى بشار الأسد البقاء فى السلطة قائلة إن المحادثات مع الحلفاء ستستمر فى سبيل التوصل لحل سياسى للحرب الأهلية.
وردا على سؤال عن إمكانية بقاء الأسد فى السلطة طالما امتنع عن استخدام الأسلحة الكيماوية قالت ماى "كما أوضحت وكما تعلمون كان هذا تحديدا بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية".
وتابعت "هناك تساؤل أوسع بشأن مستقبل الحل السياسى فى سوريا وهو أمر سنواصل متابعته عبر قنوات دبلوماسية وسياسية مع شركائنا الدوليين وحلفائنا".
وقالت ماى مرارا إن الضربة الصاروخية على سوريا لم تكن "لتغيير النظام".
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