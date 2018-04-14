لافروف: أفعال الدول الغربية فى سوريا ليست مقبولة وغير قانونية

لافروف: أفعال الدول الغربية فى سوريا ليست مقبولة وغير قانونيةالسبت، 14 أبريل 2018 05:36 م
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
إضافة تعليق
قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم السبت، إن الضربات التى قادتها الولايات المتحدة على سوريا "غير مقبولة وغير قانونية"، مضيفًا خلال اجتماع لمجلس السياسة الخارجية والدفاع إنه سيناقش كيف يفسر الشركاء الغربيون أفعالهم "عير القانونية وغير المقبولة على الإطلاق".
وكان وزير الخارجية الروسى، قال "إن لدينا تساؤلات حول أدلة باريس ولندن وواشنطن حول استخدام السلاح الكيماوى فى دوما بسوريا"، وتابع: "الدول الثلاثة لم تقدم أدلة على استخدام أسلحة كيماوية فى سوريا"، وأضاف سيرجى لافروف خلال كلمته أثناء اجتماع وزير الخارجية مع مجلس الدفاع والخارجية، أن الرئيس الروسى طالب فرنسا بإطلاعه على الأدلة بشأن هجوم دوما، وكذلك طالبنا الدول البقية ولم نتلق ردا إلى الآن.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. الشعب السورى يتحدى الغارات برفع صورة بشار والعلم فى الشوارع.. مغردون على مواقع التواصل الإجتماعى: خضنا حربا مع 3 دول أثناء نومكم وخلصت.. وتيريزا ماى تتلعثم فى الرد على أسئلة الصحفيين
البنك الدولى يعلن تفاصيل دعم التعليم قبل الجامعى بـ 500 مليون دولار.. سحر نصر: الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. أسعد عالم المدير الإقليمى: نسعى لربط الشباب المصرى بسوق العمل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة