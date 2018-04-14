لافروف: أفعال الدول الغربية فى سوريا ليست مقبولة وغير قانونية







رويترز

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم السبت، إن الضربات التى قادتها الولايات المتحدة على سوريا "غير مقبولة وغير قانونية"، مضيفًا خلال اجتماع لمجلس السياسة الخارجية والدفاع إنه سيناقش كيف يفسر الشركاء الغربيون أفعالهم "عير القانونية وغير المقبولة على الإطلاق".

وكان وزير الخارجية الروسى، قال "إن لدينا تساؤلات حول أدلة باريس ولندن وواشنطن حول استخدام السلاح الكيماوى فى دوما بسوريا"، وتابع: "الدول الثلاثة لم تقدم أدلة على استخدام أسلحة كيماوية فى سوريا"، وأضاف سيرجى لافروف خلال كلمته أثناء اجتماع وزير الخارجية مع مجلس الدفاع والخارجية، أن الرئيس الروسى طالب فرنسا بإطلاعه على الأدلة بشأن هجوم دوما، وكذلك طالبنا الدول البقية ولم نتلق ردا إلى الآن.