video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 أبريل 2018 05:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لافروف: أفعال الدول الغربية فى سوريا ليست مقبولة وغير قانونية

السبت، 14 أبريل 2018 05:36 م
لافروف: أفعال الدول الغربية فى سوريا ليست مقبولة وغير قانونية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف


رويترز
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم السبت، إن الضربات التى قادتها الولايات المتحدة على سوريا "غير مقبولة وغير قانونية"، مضيفًا خلال اجتماع لمجلس السياسة الخارجية والدفاع إنه سيناقش كيف يفسر الشركاء الغربيون أفعالهم "عير القانونية وغير المقبولة على الإطلاق".

وكان وزير الخارجية الروسى، قال "إن لدينا تساؤلات حول أدلة باريس ولندن وواشنطن حول استخدام السلاح الكيماوى فى دوما بسوريا"، وتابع: "الدول الثلاثة لم تقدم أدلة على استخدام أسلحة كيماوية فى سوريا"، وأضاف سيرجى لافروف خلال كلمته أثناء اجتماع وزير الخارجية مع مجلس الدفاع والخارجية، أن الرئيس الروسى طالب فرنسا بإطلاعه على الأدلة بشأن هجوم دوما، وكذلك طالبنا الدول البقية ولم نتلق ردا إلى الآن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد الضربة الثلاثية.. هاشتاجات دعم سوريا تتصدر تويتر ومغردون "شعب لا يقهر"

وزير خارجية روسيا: اتفقنا مع سوريا على تسهيل عمل المفتشين فى دوما

الخارجية الروسية: الضربة العسكرية على سوريا محاولة لإسقاط بشار الأسد

فيديو.. السفير الروسى بالأمم المتحدة: هجوم الولايات المتحدة وحلفائها على سوريا "عدوان"

الهند تدعو جميع الأطراف المعنية فى سوريا إلى الحوار والالتزام بضبط النفس

صور.. سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: الضربات على سوريا خططنا لها بنجاح

ضرب الاراضى السورية

ضرب سوريا

قصف سوريا

أمريكا تضرب سوريا

سوريا

الاراضى السورية

بشار الأسد

الاسلحه الكيماوية فى سوريا

وزير الخارجية الروسى




لا تفوتك
الخارجية: مصر تعرب عن قلقها من التصعيد فى سوريا.. وتطالب بـ"تحقيق شفاف"

الخارجية: مصر تعرب عن قلقها من التصعيد فى سوريا.. وتطالب بـ"تحقيق شفاف"

مقتل 14 تكفيريا فى إحباط هجوم إرهابى بوسط سيناء.. واستشهاد 8 أبطال

مقتل 14 تكفيريا فى إحباط هجوم إرهابى بوسط سيناء.. واستشهاد 8 أبطال

صور وفيديو.. الشعب السورى يتحدى الغارات برفع صورة بشار والعلم فى الشوارع.. مغردون على مواقع التواصل الإجتماعى: خضنا حربا مع 3 دول أثناء نومكم وخلصت.. وتيريزا ماى تتلعثم فى الرد على أسئلة الصحفيين

صور وفيديو.. الشعب السورى يتحدى الغارات برفع صورة بشار والعلم فى الشوارع.. مغردون على مواقع التواصل الإجتماعى: خضنا حربا مع 3 دول أثناء نومكم وخلصت.. وتيريزا ماى تتلعثم فى الرد على أسئلة الصحفيين

البنك الدولى يعلن تفاصيل دعم التعليم قبل الجامعى بـ 500 مليون دولار.. سحر نصر: الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. أسعد عالم المدير الإقليمى: نسعى لربط الشباب المصرى بسوق العمل

البنك الدولى يعلن تفاصيل دعم التعليم قبل الجامعى بـ 500 مليون دولار.. سحر نصر: الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. أسعد عالم المدير الإقليمى: نسعى لربط الشباب المصرى بسوق العمل

5 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح فى مباراة ليفربول وبورنموث اليوم

5 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح فى مباراة ليفربول وبورنموث اليوم

الضربات فى سوريا ..موسكو تكشف نوعية منظومة الدفاع الجوى المضادة للقصف الثلاثى

الضربات فى سوريا ..موسكو تكشف نوعية منظومة الدفاع الجوى المضادة للقصف الثلاثى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة