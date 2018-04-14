قائد الجيش الفرنسى: الضربة استهدفت موقعان قرب حمص السورية لتخزين أسلحة كيماوية







رويترز

قال قائد الجيش الفرنسى، اليوم السبت، إن موقعان استهدفتهما الضربات قرب حمص السورية استخدما لتخزين وتجميع أسلحة كيماوية.

وأوضح قائد الجيش الفرنسى أن على مجلس الأمن الدولى الآن تولى القضية السورية بعد الضربات.