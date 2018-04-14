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السبت، 14 أبريل 2018 05:54 م
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قائد الجيش الفرنسى: الضربة استهدفت موقعان قرب حمص السورية لتخزين أسلحة كيماوية

السبت، 14 أبريل 2018 05:31 م
قائد الجيش الفرنسى: الضربة استهدفت موقعان قرب حمص السورية لتخزين أسلحة كيماوية الضربة الأمريكية على سوريا


رويترز
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قال قائد الجيش الفرنسى، اليوم السبت، إن موقعان استهدفتهما الضربات قرب حمص السورية استخدما لتخزين وتجميع أسلحة كيماوية. 
 
وأوضح قائد الجيش الفرنسى أن على مجلس الأمن الدولى الآن تولى القضية السورية بعد الضربات. 
 

 


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