قائد الجيش الفرنسى: الضربة استهدفت موقعان قرب حمص السورية لتخزين أسلحة كيماوية

قائد الجيش الفرنسى: الضربة استهدفت موقعان قرب حمص السورية لتخزين أسلحة كيماويةالسبت، 14 أبريل 2018 05:31 م
الضربة الأمريكية على سوريا
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قال قائد الجيش الفرنسى، اليوم السبت، إن موقعان استهدفتهما الضربات قرب حمص السورية استخدما لتخزين وتجميع أسلحة كيماوية.
وأوضح قائد الجيش الفرنسى أن على مجلس الأمن الدولى الآن تولى القضية السورية بعد الضربات.
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