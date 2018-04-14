فيديو وصور.. شاهد فى دقيقة.. 11 معلومة عن المنطقة الاستثمارية بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

بدأت المنطقة الاستثمارية بكفر الشيخ فى مرحلة الدراسات المتعددة، سواء الجغرافية أو البيئية، واختيار الشركة المنفذة، وفى هذا التقرير، نستعرض تفاصيل المشروع وأهم أهدافه فى 11 معلومة

1- تقع المنطقة الاستثمارية شمال محافظة كفر الشيخ على ساحل البحر المتوسط، بجوار الطريق الدولى الساحلى بين محطة كهرباء البرلس العملاقة، وبين المنطقة الحرة المزمع إقامتها ومزرعة غليون السمكية.

2- المنطقة الاستثمارية مساحتها 10 آلاف فدان، بطول 25 كيلو مترًا، وبتكلفة 200 مليار جنيه، وتوفر 250 ألف فرصة عمل وتدعم الاقتصاد القومى بـ50 مليار جنيه سنويا.

3-المشروع ينفذ وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أعلن عن إقامته فى المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية ،وأطلق على المشروع "مشروع القرن" الذى يغير ملامح شمال أفريقيا.

4-عرضت شركة باخوم الشركة التي وقع عليها الاختيار من قبل وزارة الإنتاج الحربي، محتويات المشروع بالإضافة لمشروع إنشاء منطقة فى حرة بجوار المنطقة الاستثمارية الجديدة، وستُقام ألف وحدة سكنية و15 ألف غرفة فندقية و120 مدرسة متنوعة "ابتدائي ،إعدادي ، ثانوي و1500 سرير في مستشفى خاص بالمنطقة و30 فدانًا لإقامة محطة .



بحث المنطقة الإستثمارية بكفر الشيخ

5- يمثل المشروع نقلة حضارية كبيرة في كفر الشيخ خلال الفترة المقبلة، حيث ستتضمن عدد من الأنشطة المتنوعة، إضافة إلى أنه يُقام بجانب محطة كهرباء البرلس التى تعد من أكبر محطات الكهرباء في الشرق الأوسط وتقوم بها شركة سيمنس، ووجود بنية أساسية تساعد على جذب المستثمرين فى المنطقة الاستثمارية بكفر الشيخ

6- أهمية المنطقة الاستثمارية فى كفر الشيخ فى الحد من هجرة الشباب بطريقة غير شرعية للخارج، من خلال توفير المنطقة فرص عمل وميناء وصناعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وملاعب رياضية.

7- جاء استغلال 10 ألاف فدان كمنطقة استثمارية بناء على اتفاق بين وزراء الإنتاج الحربي والاستثمار والأوقاف ومحافظ كفر الشيح، وتوقيع اتفاق تعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة كفر الشيخ لاستثمار وإدارة أراضى الوقف الخيرى التابعة لوزارة الأوقاف فى كفر الشيخ على الوجه الأمثل، بهدف تعظيم العائد الاقتصادى من الأراضى لصالح الوزارة والمحافظة، وجاءت مساحة الـ10 آلاف فدان على شمال الطريق الدولى فى مطوبس ضمن هذه الأراضى.

8- فوضت وزارة الأوقاف ممثلة فى هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة كفر الشيخ وزارة الإنتاج الحربى، وكيلا عنهما فى طرح الأراضى على المستثمرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة مناطق استثمارية، وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

9- المنطقة الاستثمارية متعددة الأنشطة "صناعية، سياحية، عقارية، خدمية، سكنيه وميناء.

10- تستصدر محافظة كفر الشيح التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للاستثمار لإقامة المنطقة الاستثمارية.

11- المشروع يمثل خطوة مهمة وطموحة فى التنمية الاقتصادية، تتيح استخدام مقومات استغلال المنطقة، فى إقامة الأنشطة المختلفة بطريقة متكاملة.