فيديو وصور .. تشييع جثمان شهيد الهجوم الأرهابى بسيناء بالزغاريد فى السويس







السويس - سيد نون

شيعت اليوم السبت، حشود من المواطنين بالسويس، جثمان المجند سمير أحمد عبد اللطيف، الذى استشهد أثناء مشاركته فى إحباط محاولة استهداف أحد معسكرات القوات المسلحة بوسط سيناء، والذى أسفر عن مقتل 14 تكفيريا، واستشهاد 8 من أبطال القوات المسلحة.

وتقدم المشيعين اللواء أحمد حامد محافظ السويس، ومدير الأمن اللواء محمد جاد، وقيادات جهاز الأمن الوطنى، وقيادات الجيش والشرطة، ونواب السويس بالبرلمان.

وشارك فى تشيع الجثمان، أعداد كبيرة من الشباب بمحافظة السويس أصدقاء الشهيد، وقامت السيدات خلال تشيع الجنازة بأطلاق الزغاريد والهتاف "فى الجنة يا شهيد".

وأدى المواطنين الصلاة على الشهيد سمير أحمد عبد اللطيف، بمسجد حمزة بن عبد المطلب بمدينة الصباح بالسويس، والذى يقع بالقرب من مسكن المجند الشهيد.

وردد المواطنين أثناء تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير، هتافات تطالب بالقصاص للشهيد وزملائه، مطالبين بضرورة القضاء على الأرهاب فى كل مكان فى مصر.



جثمان الشهيد



محافظ السويس والقيادات الأمنية بصلاة الجنازة على الشهيد



لحظة وصول جثمان الشهيد للمسجد للصلاة عليه



صلاه الجنازة