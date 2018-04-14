فيديو وصور .. تشييع جثمان شهيد الهجوم الأرهابى بسيناء بالزغاريد فى السويس

فيديو وصور .. تشييع جثمان شهيد الهجوم الأرهابى بسيناء بالزغاريد فى السويسالسبت، 14 أبريل 2018 05:03 م
شيعت اليوم السبت، حشود من المواطنين بالسويس، جثمان المجند سمير أحمد عبد اللطيف، الذى استشهد أثناء مشاركته فى إحباط محاولة استهداف أحد معسكرات القوات المسلحة بوسط سيناء، والذى أسفر عن مقتل 14 تكفيريا، واستشهاد 8 من أبطال القوات المسلحة.
وتقدم المشيعين اللواء أحمد حامد محافظ السويس، ومدير الأمن اللواء محمد جاد، وقيادات جهاز الأمن الوطنى، وقيادات الجيش والشرطة، ونواب السويس بالبرلمان.
وشارك فى تشيع الجثمان، أعداد كبيرة من الشباب بمحافظة السويس أصدقاء الشهيد، وقامت السيدات خلال تشيع الجنازة بأطلاق الزغاريد والهتاف "فى الجنة يا شهيد".
وأدى المواطنين الصلاة على الشهيد سمير أحمد عبد اللطيف، بمسجد حمزة بن عبد المطلب بمدينة الصباح بالسويس، والذى يقع بالقرب من مسكن المجند الشهيد.
وردد المواطنين أثناء تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير، هتافات تطالب بالقصاص للشهيد وزملائه، مطالبين بضرورة القضاء على الأرهاب فى كل مكان فى مصر.
جثمان الشهيد
محافظ السويس والقيادات الأمنية بصلاة الجنازة على الشهيد
لحظة وصول جثمان الشهيد للمسجد للصلاة عليه
صلاه الجنازة
قيادات المحافظة أثناء تشيع جثمان الشهيد لمثواه الأخير
مصادر سعودية لـ"اليوم السابع": 16 زعيما عربيا يشاركون بـ"قمة الدمام".. والطقس المعتدل يسود أرجاء المدينة.. ومروحيات عسكرية تجوب سماء الظهران تأمينا للوفود المشاركة.. وأبو الغيط يتفقد مقر انعقاد القمة
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بواسطة:
احمد سعفان
خلوا بالكم دى مصر ؟؟!!
الارهاب المطلوب القضاء عليه .. فى كل من يعوق مصالح الناس .. فى كل من يرتشى .. فى كل من يبيع القانون بأرخص الاسعار .. فى كل من يخون الامانة .. اكثر من 90% من الملتحين فى مصر ارهابيين .. والله يرحم ايام حبيب العادلى .. واكتر من 95% من المنتقبات ارهابيات .. الارهابيون منتشرون فى كل دواوين الحكومة .. مهمتهم تعقيد خلق الله وبث اليأس والاحباط فى نفوس الناس ..