فيديو.. مسيرات السوريين فى دمشق تتحدى العدان الثلاثى

وكالات الأنباء

نزل المواطنون السوريون إلى شوارع العاصمة السورية دمشق اليوم السبت، موجهين رسالة تحد واضحة للعدوان الثلاثى.

وأفادت وسائل إعلام روسية من العاصمة السورية أن سيارات خرجت تجول المدينة بأغانى وطنية تعبيرا عن رفضهم للقصف الذى تتعرض له سوريا، مؤكدا أن دمشق ما تزال تعيش حياتها والكهرباء لم تنقطع والشوارع منارة.

وشهدت المسيرات وجود أعلام روسيا وإيران إلى جانب العلم السورى، بالإضافة إلى الموسيقى الشعبية.

وشكر المشاركون فى هذه المسيرات الجيش السورى على تضحياته فى سبيل حماية الأراضى السورية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت، أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا فى السابع من أبريل الجارى.

#Syria #Damascus : from the rallies of solidarity with the Syrian Army. The US strike is being hailed as a victory by Damascus since the Syrian military's losses were almost negligible. If anything Assad just got a boost to his support base. #SyriaStrikes #SyriaStrike pic.twitter.com/ciX9wZgc85