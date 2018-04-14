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فيديو.. مسيرات السوريين فى دمشق تتحدى العدان الثلاثى

السبت، 14 أبريل 2018 12:32 م
فيديو.. مسيرات السوريين فى دمشق تتحدى العدان الثلاثى احتفالات السوريين


وكالات الأنباء
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نزل المواطنون السوريون إلى شوارع العاصمة السورية دمشق اليوم السبت، موجهين رسالة تحد واضحة للعدوان الثلاثى.

وأفادت وسائل إعلام روسية من العاصمة السورية أن سيارات خرجت تجول المدينة بأغانى وطنية تعبيرا عن رفضهم للقصف الذى تتعرض له سوريا، مؤكدا أن دمشق ما تزال تعيش حياتها والكهرباء لم تنقطع والشوارع منارة.

وشهدت المسيرات وجود أعلام روسيا وإيران إلى جانب العلم السورى، بالإضافة إلى الموسيقى الشعبية.

وشكر المشاركون فى هذه المسيرات الجيش السورى على تضحياته فى سبيل حماية الأراضى السورية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت، أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا فى السابع من أبريل الجارى.

 


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