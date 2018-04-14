فيديو..محافظ كفرالشيخ يناقش مشروعات الشباب مع المستفيدين من برنامج مشروعك







كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، مشروعات الشباب الممولة من برنامج مشروعك بالمحافظة، وذلك بحضور القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة ببلقاس، بالبرارى والمحلة، واللواء شكرى الجندى، والدكتور عبدالعزيز حمودة، والمحاسب محمد الشهاوى، والمحاسب فتحى الشرقاوى، والمحاسب محمد عبيدى، أعضاء مجلس النواب، والشيخ أشرف النجار، وكيل الوزارة مدير عام الادارة المركزية للأزهر الشريف، والمستفيدين من برنامج مشروعك، والقيادات التنفيذية.

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، انه سيتم افتتاح معارض لبيع منتجات مشروعك خلال الفترة القليلة القادمة لتقديم المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، مكلفاً بتسهيل إجراءات قروض الشباب من البنوك لتمويل مشروعات الشباب، مع إعطاء فترة سماح كافية، واستمع الى مقترحات وآراء المستفيدين من برنامج " مشروعك "، ووضع الحلول العاجلة لمشاكلهم، لافتاً إن عدد المشروعات التي تقدم بها الشباب إلى برنامج مشروعك حتى اليوم، بلغت 4660 مشروعًا، وتمت الموافقة والتمويل الفعلى لـ 3671 مشروعًا.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه المشروعات وفرت 7885 فرصة عمل من خلال برنامج مشروعك في محافظة كفرالشيخ والتى تم تمويلها بقيمة 346 مليون و 600 الف جنيه في صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، وأن هناك 598 مشروعًا تحت الدراسة.

وأوضح، محافظ كفر الشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصرى يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتمويل البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الإسكان، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، وبنك الاسكندرية، لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج .

وأكد محافظ كفرالشيخ: انه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيما انه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات .

من ناحية أخرى نعى محافظ كفرالشيخ، ببالغ الأسى شهداء مصر أبطال القوات المسلحة ضحايا الهجوم الإرهابي الجبان بوسط سيناء فجر اليوم السبت، والذي ادي الي استشهاد 8 أبطال واصابة 15 آخرين، خلال بسالتهم فى التصدي للهجوم الإرهابى الغاشم وقتل أكثر من 14 تكفيريًا.

وقال محافظ كفرالشيخ " ننعى بمزيد من الحزن والألم، وأجهزة وأبناء المحافظة، استشهاد عدد من جنودنا الأبطال شهداء الواجب في أحداث سيناء، والذين استهدفتهم يد الغدر فجر السبت، من قِبل مجموعات إرهابية غادرة، وما حدث من عمليات إرهابية جبانة فى سيناء، يجب أن يدعونا إلى حالة من حالات الاستنفار الوطنى لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية دعاة الفكر الشيطانى المتطرف، رؤوس الفتنة أتباع الشياطين، والقصاص لشهداء الواجب الذين سقطوا وهم يدافعون بشرف عن أرض مصر وأمنها في شمال سيناء ضد قوى الشيطان والإرهاب الأعمى.