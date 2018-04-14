فيديو.. محافظ كفرالشيخ يكرم المعلمين المثاليين وأسر الشهداء







كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، الاحتفال الذى نظمته نقابة المعلمين بعيد المعلم، وتكريم المعلمين المثاليين والمحالين للمعاش، وأسر الشهداء من أبناء المعلمين، وحملة الدكتوراة، والقيادات التعليمية، وذلك بحضور نقيب عام المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلف الزناتى، والمحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وهناء شهاب، وكيل تعليم كفر الشيخ، وأحمد الشربينى، نقيب المعلمين بكفرالشيخ، وأعضاء مجلس النواب، وعدد كبير من معلمى كفرالشيخ، والقيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية .

قال محافظ كفرالشيخ، العلم اساس تقدم المجتمع وبالعلم تتقدم الأمم والشعوب، وندعم المعلم ونقدم له الرعاية ونعمل على النهوض بالعملية التعليمية، لافتاً انه سيتم افتتاح عدد من المدارس الجديدة خلال الفترة القليلة القادمة للنزول بمستوى كثافة الطلاب بالفصول المدرسية، مؤكداً ان مصر تحقق تطلعاتها بالتعليم الجيد، ونعمل على توفير احتياجات أبنائنا الطلاب وتحقيق طموحات اهالينا فى كفرالشيخ للوصول لجودة التعليم .

وتابع محافظ كفرالشيخ، انه سيتم منح 150 شهادة أمان المصريين مجانا، للمعلمين والعاملين المتميزيين، بالإضافة الى رحلتى حج من خلال قرعة علنية بالتربية والتعليم ،مختتما كلمته تحيا مصر بأبنائها المخلصين، مؤكداً أنه يدعم تعليم كفر الشيخ ووكيلة التعليم بالمحافظة وكل مطالبها مجابه .

وقال نقيب عام المعلمين، خلف الزناتى، فى كلمته، نفخر بمهنة المعلمين، ومستقبل التعليم على أرض الكنانة، ونواصل مسريتنا الوطنية لتقديم الخدمات التعليمية والرعاية للمعلمين، فيما قدم التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة التنمية والمشروعات .

وأكدت هناء شهاب، وكيل تعليم كفر الشيخ ، أن تعليم كفر الشيخ يحظي بإهتمام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، مما حفز الطلاب والطالبات الحصول على العديد من المراكز الأولى في كافة الأنشطة المتعددة والمسابقات على مستوى الجمهورية ، مؤكدة أن هناك 4 طلاب من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا سيسافرون لأمريكا لتمثيل مصر، في المعرض العلمي ، مؤكدة أن المديرية استعدت لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، معلنه عن تدشينها لحملة " لا للغش ".



محافظ كفر الشيخ يكرم وكيلة التعليم



جانب من الحضور في التكريم



جانب من التكريم



جانب من التكريم



تكريم السكرتير العام المساعد للمحافظه



تكريم قيادات التعليم بمحافظة كفر الشيخ