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"فوكس نيوز": أمريكا قررت توجية ضربة عسكرية ضد سوريا

السبت، 14 أبريل 2018 02:57 ص
"فوكس نيوز": أمريكا قررت توجية ضربة عسكرية ضد سوريا دونالد ترامب الرئيس الأمريكى


رويترز
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قالت "فوكس نيوز" نقلا عن مسئول بالإدارة الأمريكية، أن واشنطن قررت ضرب سوريا .

فيما  قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول بالإدارة الأمريكية، إن من المتوقع أن يدلى الرئيس دونالد ترامب بتصريحات بشأن سوريا فى وقت لاحق اليوم.

 


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