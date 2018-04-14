"فوكس نيوز": أمريكا قررت توجية ضربة عسكرية ضد سوريا







رويترز

قالت "فوكس نيوز" نقلا عن مسئول بالإدارة الأمريكية، أن واشنطن قررت ضرب سوريا .

فيما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول بالإدارة الأمريكية، إن من المتوقع أن يدلى الرئيس دونالد ترامب بتصريحات بشأن سوريا فى وقت لاحق اليوم.