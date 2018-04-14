فرنسا تتوعد بضربات حال وقوع هجوم كيميائى جديد فى سوريا

فرنسا تتوعد بضربات حال وقوع هجوم كيميائى جديد فى سورياالسبت، 14 أبريل 2018 11:34 ص
ماكرون
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توعدت فرنسا، اليوم السبت، بشن ضربات جديدة فى حال وقوع هجوم كيميائى جديد فى سوريا، وأكدت فرنسا أن "جزءا كبيرا من الترسانة الكيميائية" التابعة للنظام السوري "تم تدميره".
وفى سياق متصل أكد وزير الخارجية الفرنسى أنه "لا إعادة نظر" فى زيارة ماكرون إلى موسكو.
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