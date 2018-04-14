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السبت، 14 أبريل 2018 11:54 ص
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فرنسا تتوعد بضربات حال وقوع هجوم كيميائى جديد فى سوريا

السبت، 14 أبريل 2018 11:34 ص
فرنسا تتوعد بضربات حال وقوع هجوم كيميائى جديد فى سوريا ماكرون


(أ ف ب)
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 توعدت فرنسا، اليوم السبت، بشن ضربات جديدة فى حال وقوع هجوم كيميائى جديد فى سوريا، وأكدت فرنسا أن "جزءا كبيرا من الترسانة الكيميائية" التابعة للنظام السوري "تم تدميره".

 وفى سياق متصل أكد وزير الخارجية الفرنسى أنه "لا إعادة نظر" فى زيارة ماكرون إلى موسكو.

 


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