video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 أبريل 2018 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"فتح": استهداف الاحتلال للطواقم الطبية والصحفيين جريمة تحتاج لوقفة المجتمع الدولى

السبت، 14 أبريل 2018 06:39 م
"فتح": استهداف الاحتلال للطواقم الطبية والصحفيين جريمة تحتاج لوقفة المجتمع الدولى حركة التحرير الوطنى الفلسطينى فتح


رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

دعت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية إلى الوقوف بجدية أمام مسئولياتهم إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتعمدة بحق الصحفيين وطواقم الإسعاف، "فى استمرار واضح ومقصود لسياسة الاستهداف المتعمد لطمس الحقيقة ومحاولة إخفاء آثار الجريمة".

وقالت الحركة، فى بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال تقوم بعمليات قتل احترازى وقتل من أجل الترهيب، وإطلاق نار بشكل عشوائى لإشاعة الرعب بين المتظاهرين السلميين، وإعاقة عمل الطواقم الطبية وبالتالى تحقيق المراد من وراء هذه الأعمال الإجرامية، إضافة لمنع حقيقة ما يجرى من الوصول للعالم من خلال إعاقة عمل الصحفيين، وفى المقابل تواصل محاولات طمس الحقائق من خلال الدعاية الكاذبة التى تقوم بها من الجانب الآخر للحدود، واصطحاب وفود صحفية لتغطية ما يجرى من وجهة نظر الجنود القناصة.

وطالبت الحركة بضرورة حماية الصحفيين والطواقم الطبية من تلك الجرائم وضمان سلامتهم فى أرض الميدان، بما يكفل قيامهم بواجباتهم فى إنقاذ حياة المتظاهرين السلميين ونشر الحقيقة للعالم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاحتلال الإسرائيلى يبعد 7 مقدسيين عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز المشاركين فى مؤتمر بيت المقدس ويخضعهم للتحقيق

تقرير فلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى يستخدم أساليب جديدة للإستيلاء على الأراضى

فلسطين

اخبار فلسطين

فتح

اخبار فتح

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
فيديو وصور.. لحظة وصول الرئيس السيسى إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية

فيديو وصور.. لحظة وصول الرئيس السيسى إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية

ترامب: المهمة أنجزت فى سوريا والضربات نفذت بإحكام

ترامب: المهمة أنجزت فى سوريا والضربات نفذت بإحكام

مصادر سعودية لـ"اليوم السابع": 16 زعيما عربيا يشاركون بـ"قمة الدمام".. والطقس المعتدل يسود أرجاء المدينة.. ومروحيات عسكرية تجوب سماء الظهران تأمينا للوفود المشاركة.. وأبو الغيط يتفقد مقر انعقاد القمة

مصادر سعودية لـ"اليوم السابع": 16 زعيما عربيا يشاركون بـ"قمة الدمام".. والطقس المعتدل يسود أرجاء المدينة.. ومروحيات عسكرية تجوب سماء الظهران تأمينا للوفود المشاركة.. وأبو الغيط يتفقد مقر انعقاد القمة

هنا دمشق من القاهرة.. مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد العسكرى على الساحة السورية.. الخارجية تؤكد رفضها القاطع لاستخدام أسلحة محرمة دوليا.. وتدعو الدول الكبرى للدفع بالحل السلمى للأزمة بعيدا عن الاستقطاب

هنا دمشق من القاهرة.. مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد العسكرى على الساحة السورية.. الخارجية تؤكد رفضها القاطع لاستخدام أسلحة محرمة دوليا.. وتدعو الدول الكبرى للدفع بالحل السلمى للأزمة بعيدا عن الاستقطاب

حيثيات براءة ريهام سعيد من تهمة خطف الأطفال: معدة البرنامج سعت للشهرة

حيثيات براءة ريهام سعيد من تهمة خطف الأطفال: معدة البرنامج سعت للشهرة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة