غدا.. وفد جامعة بيتاجورسك الروسية والسفارة بالقاهرة فى زيارة لجامعة أسيوط







أسيوط - محمود عجمى

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط ، عن استقبال الجامعة لوفد رفيع المستوى من جامعة بيتاجورسك بروسيا الاتحادية والذى يصل إلى القاهرة غداً الأحد،تمهيداً لوصوله للجامعة.

ويضم الوفد كلا من الدكتور ألكسندر جرينوف رئيس جامعة بيتاجورسك،والدكتور يورى جرانكين نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث،والدكتور فيكتور ميشين رئيس قسم العلاقات الدولية بالجامعة،والدكتور إبراهيم إبرامجوف رئيس قسم اللغات الشرقية،إلى جانب ممثلين عن السفارة الروسية بالقاهرة وعلى رأسهم قنصل عام دولة روسيا الاتحادية بالقاهرة،مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة،مشيراً أن ذلك يأتي في إطار سعى الجامعة إلى توطيد العلاقات الثقافية والعلمية مع جامعة بيتاجورسك وحرصها الدءوب على الانفتاح والتواصل مع شتى الجامعات من مختلف دول العالم بما يصب فى صالح العملية التعليمية والبحثية

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، في بيان له اليوم السبت،أنه من المقرر أن يشارك الوفد فى افتتاح مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة يوم الثلاثاء القادم 17 أبريل والذي يعد أول مركز لتعليم اللغة الروسية على مستوى الجامعات المصرية وواحداً من أعضاء شبكة معهد بوشكين أحد المعاهد الكبرى فى موسكو لتعليم اللغة الروسية لغير الناطقين بها.

ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح أبو الهوى منسق العلاقات الروسية بجامعة أسيوط ومدير مركز اللغة الروسية بالجامعة ، أن الزيارة تشمل جولة سياحية لعدد من أهم المعالم الأثرية والسياحية فى العاصمة المصرية والتي تضمنت زيارة مجمع الأديان ، وبرج القاهرة ، كما تشمل جولة بحرم جامعة أسيوط يتخللها زيارة لمستشفيات أسيوط الجامعي ، وكذلك زيارة لأهم المعالم الأثرية والدينية بالمحافظة والتي من شأنها أن تسهم فى تنشيط السياحة وتعريف الثقافات الأخرى بالحضارة المصرية العريقة .

وأضاف الدكتور أبو الهوى،أن العلاقات الوطيدة التي تجمع بين جامعة أسيوط وعدد من الجامعات الروسية هي الفريدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية والتي امتدت لأكثر من 23 عاماً تم خلالها استقبال أكثر من 700 طالب وطالبة هذا بالإضافة على استقبالها للعديد من الوفود الرسمية على مستوى ورؤساء الجامعة ونوابها والأساتذة .