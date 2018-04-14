غدا.. بدء فعاليات الدورة السادسة لمنتدى الإسكندرية للإعلام







الإسكندرية-هناء أبو العز

تنطلق غدًا الأحد، فعاليات الدورة السادسة من منتدى الإسكندرية للإعلام بعنوان "ضد الأخبار الكاذبة والمفبركة" ويستمر ثلاثة أيام من 15 إلى 17 أبريل الجارى بمشاركة خبراء الإعلام من مصر والوطن العربى والسويد وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وتقام الدورة الجديدة فى ظل زخم واهتمام إعلامى بمسألة مواجهة الأخبار الكاذبة والمفبركة، وتسليط الضوء على نشاط المنتدى هذا العام فى ذات السياق من خلال العديد من الموضوعات الصحفية واللقاءات التلفزيونية التى وضعت آمالًا عريضة على مخرجات المنتدى للحد من تلك الظاهرة فى العالم العربى.

وكانت إدارة المنتدى تلقت هذا العام 1209 طلبات للمشاركة، قامت لجنة مستقلة باختيار المشاركين فى المنتدى من الإعلاميين والصحفيين بمختلف الوسائل المسموعة والمرئية والمكتوبة والإلكترونية فى جميع الدول العربية.

وتتضمن الدورة الحالية من المنتدى ورش عمل فى مجال مكافحة الأخبار الكاذبة والفبركة الصحفية؛ بهدف تنمية وتطوير قدرات العاملين فى المجال، بالإضافة إلى اجتماع خاص بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والإعلام، ومنتدى خاص بالتعليم الإعلامى فى الجامعات.

وتستضيف فعاليات اليومين الأول والثانى من المنتدى بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وتقام فعاليات اليوم الثالث بمبنى المعهد السويدى بالإسكندرية؛ الشريك الدائم للمنتدى.

وتأتى الدورة الجديدة من المنتدى بعد أن توج بجائزة الإبداع العربى فى مجال الإعلام من مؤسسة الفكر العربى آواخر عام 2016؛ لما لاقاه من أصداء على مستوى الوطن العربى، ناقش خلالها العديد من الموضوعات التي تمس الشأن الإعلامى.

وشهد الدورة السابقة للمنتدى ما يزيد عن مائتى محاضرة بمشاركة 500 مشارك من مختلف الدول العربية، و162 مدربًا، فضلًا عن الإسهام فى نجاح 50 مشروعا ومبادرة إعلامية.

قال أحمد عصمت، المدير التنفيذى للمنتدى، إن الدورة السادسة تتناول موضوع "ضد الأخبار الكاذبة" كأحد التحديات الكبيرة التى تواجه وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها الإلكترونية والمطبوعة والمسموعة والمرئية، لضمان الحفاظ على مصداقيتها عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة فى عمليات التحقق من مصداقية المعلومات ومواجهة الشائعات.

وأضاف أن المنتدى كمساحة مشتركة لتبادل الخبرات سيسهم فى التوصل إلى فهم أفضل للآليات التى يتم استخدامها لتوقع سلوك الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لتقديم ما يخدم مصالحه ومواجهة محاولات التلاعب بتوجهاته.

أنٌشئ "منتدى الإسكندرية للإعلام"، عام 2012 بالتعاون ما بين أليكس أجندة والمعهد السويدى بالإسكندرية؛ حرصًا على رفع مستوى الأداء العملى للكفاءات الإعلامية بمختلف مجالاتها (صحافة، إذاعة، تلفزيون، الإعلام الإلكترونى)، وصولاً إلى مصداقية ومهنية حقيقة وبخاصة مجتمعات الإعلام المحلى.

عقد المنتدى في دورته الأولى فى مايو 2013 بعنوان "الإعلام المحلى والتنمية " على نطاق جمهورية مصر العربية فقط، ثم انطلقت دورته الثانية 2014 إلى رحاب أوسع ليشمل الوطن العربى وفى أبريل 2015 بالإسكندرية تحت عنوان "الإعلام المجتمعى فى العالم العربى"، وفى أكتوبر 2016 ناقش المنتدى موضوع "ريادة الأعمال فى مجال الإعلام فى العالم العربى"؛ وعام 2017 تناول موضوع "الإعلام والابتكار".