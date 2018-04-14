عميد اقتصاد الإسكندرية: محاكاة الكونجرس هدفه تدريب الطلاب على التحليل السياسى

الإسكندرية - هناء أبو العز

قال الدكتور قدرى إسماعيل، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أن مشروع نموذج محاكاة الكونجرس الأمريكى، الذى يتم تنفيذه بالكلية هو أحد سبل دعم للنشاط الطلابى فى الكلية، وأحد اكثر أدوات التدريب العملية، مشيرًا إلى أن الكونجرس نموذج للنظام السياسى فى واحدة من أكبر دول العالم وله دور كبير فى اتخاذ القرارات، وكان على طلاب السياسة والاقتصاد التعرف بقرب على هذه النماذج.

جاء ذلك فى افتتاح كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه الإسكندرية، مشروع محاكاة الكونجرس الأمريكى والذى ترأسه زهرة محمود، صباح اليوم بحضور النائب صلاح عيسى، عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل، والدكتور اسامة عصمت استاذ القانون الجنائى بأكاديمية الشرطة.

وقال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إن المشروع يهدف لتدريب الشباب على مهارات التحليل السياسى والاقتصادى والعلاقات العامة، والموارد البشرية، واللغات والترجمة، وذلك بحضور عدد من نواب البرلمان، وشخصيات سياسيه مشهورة، داخل مقر الكلية، لمحاكاة أكبر مؤسسة تشريعية بالعالم ونظام يتصف بالمعقد إيمانا بتدريب الطلاب عمليا وتثقيفيا.

من جانبه أوضح الطالب محمد رمضان، أن تقديم نموذج محاكاة الكونجرس الأمريكى جيد لدعم صانع القرار بتوفير دراسات وأبحاث، واختيار الكونجرس الأمريكى، نتحدث فيه عن الترجمة واللغات، وهى أسباب تقدم العالم الآن، مشيرا إلى أن غرف المحاكاة تساعد على حل مشكلاتنا فى العالم العربى.