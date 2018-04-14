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عاصفة ترابية جديدة تضرب مدينة أسوان.. والمحافظة تعلن حالة الطوارئ

السبت، 14 أبريل 2018 03:51 م
عاصفة ترابية جديدة تضرب مدينة أسوان.. والمحافظة تعلن حالة الطوارئ العاصفة الترابية بأسوان


أسوان – عبد الله صلاح
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اجتاحت مدينة أسوان، اليوم، السبت، عاصفة تربية جديدة، تسببت فى ارتفاع مستوى الأتربة وانعدام الرؤية إلى مستويات متوسطة فى بعض المناطق وخاصة المناطق الغربية، فيما تعطلت الحياة بشكل جزئى بسبب العاصفة.

من جهتها، أطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لأصحاب المركبات والسيارات خلال هذا التوقيت أثناء السير على الطرق الصحراوية والسريعة، نتيجة لانعدام الرؤية بسبب العاصفة التربية، كما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ، لحين استقرار الأحوال الجوية وانتهاء العاصفة الترابية، وذلك من أجل الحفاظ على الأرواح والحد من الحوادث المرورية.

وقررت المحافظة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق والوحدات المحلية، وخاصة فرق الإسعاف والحماية المدنية، بجانب استعداد فرق الصيانة بالكهرباء ومياه الشرب، لمواجهة أى أحداث طارئة.

 
 
 

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