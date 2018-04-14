video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 أبريل 2018 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. وصول وفود ليبيا والصومال وعمان للسعودية للمشاركة فى أعمال القمة العربية

السبت، 14 أبريل 2018 05:13 م
صور.. وصول وفود ليبيا والصومال وعمان للسعودية للمشاركة فى أعمال القمة العربية وصول رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( وكالات )
إضافة تعليق

بدأ قادة الدول العربية ورؤساء الوفود اليوم فى التوافد إلى مدينة الظهران، للمشاركة فى القمة العربية العادية فى دورتها التاسعة والعشرين ، والتى تبدأ أعمالها غدًا فى مدينة الظهران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس. 

حيث وصل فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، ورئيس الجمهورية الصومالية محمد عبدالله محمد وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.

 وكان فى استقبالهم فى مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان. 

جانب من وصول الوفد الإعلامى لعمانى
جانب من وصول الوفد الإعلامى لعمانى

 

رئيس الجمهورية الصومالى
رئيس الجمهورية الصومالى

 

رئيس جمهورية الصومال
رئيس جمهورية الصومال

 

فايز السراج
فايز السراج

 

نائب رئيس مجلس الوزراء العمانى
نائب رئيس مجلس الوزراء العمانى

 

وصول الوفد العمانى
وصول الوفد العمانى

 

وصول فايز السراج
وصول فايز السراج

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعد الحريرى يغادر لبنان متوجها إلى الظهران للمشاركة فى القمة العربية

حاكم دبى يتوجه إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية

الرئيس السيسى يصل إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية

الرئيس العراقى يتوجه إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية

السعوديه

اخبار السعوديه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

القمه العربيه

اخبار القمه العربيه




لا تفوتك
الخارجية: مصر تعرب عن قلقها من التصعيد فى سوريا.. وتطالب بـ"تحقيق شفاف"

الخارجية: مصر تعرب عن قلقها من التصعيد فى سوريا.. وتطالب بـ"تحقيق شفاف"

مقتل 14 تكفيريا فى إحباط هجوم إرهابى بوسط سيناء.. واستشهاد 8 أبطال

مقتل 14 تكفيريا فى إحباط هجوم إرهابى بوسط سيناء.. واستشهاد 8 أبطال

صور وفيديو.. الشعب السورى يتحدى الغارات برفع صورة بشار والعلم فى الشوارع.. مغردون على مواقع التواصل الإجتماعى: خضنا حربا مع 3 دول أثناء نومكم وخلصت.. وتيريزا ماى تتلعثم فى الرد على أسئلة الصحفيين

صور وفيديو.. الشعب السورى يتحدى الغارات برفع صورة بشار والعلم فى الشوارع.. مغردون على مواقع التواصل الإجتماعى: خضنا حربا مع 3 دول أثناء نومكم وخلصت.. وتيريزا ماى تتلعثم فى الرد على أسئلة الصحفيين

البنك الدولى يعلن تفاصيل دعم التعليم قبل الجامعى بـ 500 مليون دولار.. سحر نصر: الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. أسعد عالم المدير الإقليمى: نسعى لربط الشباب المصرى بسوق العمل

البنك الدولى يعلن تفاصيل دعم التعليم قبل الجامعى بـ 500 مليون دولار.. سحر نصر: الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. أسعد عالم المدير الإقليمى: نسعى لربط الشباب المصرى بسوق العمل

5 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح فى مباراة ليفربول وبورنموث اليوم

5 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح فى مباراة ليفربول وبورنموث اليوم

الضربات فى سوريا ..موسكو تكشف نوعية منظومة الدفاع الجوى المضادة للقصف الثلاثى

الضربات فى سوريا ..موسكو تكشف نوعية منظومة الدفاع الجوى المضادة للقصف الثلاثى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة