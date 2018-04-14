صور.. وصول وفود ليبيا والصومال وعمان للسعودية للمشاركة فى أعمال القمة العربية







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( وكالات )

بدأ قادة الدول العربية ورؤساء الوفود اليوم فى التوافد إلى مدينة الظهران، للمشاركة فى القمة العربية العادية فى دورتها التاسعة والعشرين ، والتى تبدأ أعمالها غدًا فى مدينة الظهران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس.

حيث وصل فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، ورئيس الجمهورية الصومالية محمد عبدالله محمد وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.

وكان فى استقبالهم فى مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان.



جانب من وصول الوفد الإعلامى لعمانى



رئيس الجمهورية الصومالى



رئيس جمهورية الصومال



فايز السراج



نائب رئيس مجلس الوزراء العمانى



وصول الوفد العمانى